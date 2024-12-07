Bilim insanları duyurdu: Yeni bir insan türü keşfedildi
Bilim insanları, 200 bin yıl önce nesli tükenen yeni bir insan türü keşfetti. Araştırmacılar, Çin’de bulunan bir fosilden yola çıkarak "Homo juluensi" adını verdikleri yeni bir arkaik insan türü keşfedildiğini açıkladı.
Doğu Asya’daki Geç Kuvaterner dönemine ait insan fosilleri, geçmişte düşünüldüğünden çok daha fazla morfolojik çeşitlilik gösteriyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar, bu bölgedeki fosillerin yalnızca bir türün değil, birden fazla farklı insan türünün varlığını ortaya koyduğunu gösteriyor. Bu yeni türler arasında Homo floresiensis, Homo luzonensis, Homo longi ve en yenisi Homo juluensis yer alıyor.