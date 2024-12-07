Bilim insanları duyurdu: Yeni bir insan türü keşfedildi

Son yirmi yılda yapılan arkeolojik kazılar ve detaylı fosil analizleri, Doğu Asya'daki insan evrimine dair bilgileri önemli ölçüde artırdı. Homo floresiensis, Endonezya’nın Flores Adası’nda 2004 yılında keşfedilen bu tür, küçük boyutları nedeniyle ‘hobbit’ olarak adlandırılıyor. Homo luzonensis, 2019 yılında Filipinler’in Luzon Adası’nda bulundu. Homo longi Çin’in Harbin şehrinde keşfedilen bir fosile dayanan bu tür, 2021 yılında tanımlandı. Homo juluensis ise Çin’deki Xujiayao ve Xuchang fosilleri üzerinden tanımlanan bu yeni tür, Denisova insanları ve diğer fosil gruplarıyla bağlantılı bulunuyor.