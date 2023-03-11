Bilim insanları havadaki karbonu, sodyum bikarbonata dönüştürmeyi başardı

SODYUM BİKARBONATIN OKYANUSA ATILMASI YASAK

Öte yandan, Edinburg Üniversitesi Öğretim Üyesi Stuart Haszeldine, yeni yöntemin "hayalci ve hassas" olduğunu belirtti. Haszeldine, "büyük miktarlarda sodyum bikarbonatın okyanusa atılmasının uluslararası anlaşmalar gereği yasaklandığını" ifade etti.



Sheffield Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden Prof. Peter Styring, kapsamlı bir araştırma olmadığından hareketle okyanuslara bırakılacak küçük miktarlardaki sodyum bikarbonatın bile ne etki göstereceğinin bilinemeyeceğini savundu. Styring, yeni yöntemin pahalı ve etkisiz olduğunu, karbonun daha yüksek oranlarda bulunduğu elektrik santralleri ve endüstriyel tesisler gibi yerlerden yakalanmasının daha etkin olacağını ifade etti.