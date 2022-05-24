Bilim insanları Hindistan ve Pakistan'da 45 dereceyi bulan ölümcül sıcaklıkların nedenini açıkladı

EN AZ 90 KİŞİ ÖLDÜ

Son haftalarda Kuzeybatı Hindistan ve Güneydoğu Pakistan'da günlerce 40 derecenin üzerine çıkan amansız sıcaklıklar en az 90 kişiyi öldürdü. Himalayalar'daki buzul erimeleri su baskınlarına ve elektrik kesintilerine neden oldu. Yaşanan olaylar, aynı zamanda Hindistan’da küresel gıda krizini körükleyebilecek bir şekilde buğday mahsulünü azalttı.

Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere alt kıtanın pek çok yerinde hava sıcaklıkları tehlikeli derecede yüksek seviyelerde seyrediyor.​​​​​​​Hindistan'ın başkenti Delhi'de 28 Nisan'da hava sıcaklığı 40 derecenin üstüne çıkmıştı. Ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinde okullar bir haftalığına kapatılırken, ülkede pek çok bölgede sıcaklık 45 dereceyi geçmişti.