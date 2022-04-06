Bilim insanları iklim değişikliği protestosunda İspanyol Meclisi'ne kırmızı boya attı

Eylemciler, biyolojik olarak kolay çözünürlüğü olan kırmızı boyaları Meclis'in "aslanlı kapı" olarak bilinen ve sadece özel törenlerde açılan ana girişine döktü.

Polis, beyaz gömlekler giyen ve Meclis kapısının basamaklarında oturan eylemcilere müdahale etti.