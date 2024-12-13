Bilim insanları ''Kahvaltıdaki en tehlikeli besin'' diyerek uyardı: Erken ölüm riskini yüzde 84 artırıyor
Bilim insanları, özellikle kahvaltılarda tüketilen ekmek ve patates gibi gıdaların, kalp krizi ve felç riskini yüzde 60 oranında artırdığını belirterek uyardı. Bu duruma, kavrulma sırasında ortaya çıkan ''akrilamid'' isimli kimyasalın yol açtığı ifade edildi.
Yapılan son araştırmaya göre, kızarmış ekmek ve patateste oluşan akrilamid isimli madde, kalp krizi ve felç riskini ciddi oranda tetikliyor. Genellikle nişastalı ürünlerin kavrulması ve fırınlanması sırasında ortaya çıkan bu kimyasal, sigara ve bazı kozmetik ürünlerin içerisinde de bulunuyor.
Doğal şekerlerin ısıyla reaksiyona girerek kararması sonucu meydana gelen yanmış karbonhidratlar da akrilamid açısından zengin gıdalar arasında yer alıyor.