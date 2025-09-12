Bilim insanları karaciğer kanserinin temel nedenini keşfetti

Karaciğer hastalıkları denildiğinde çoğu kişinin aklına aşırı alkol tüketimi geliyor. Ancak uzmanlar, kötü beslenme gibi unsurların da karaciğerde yağlanmaya neden olabileceğini belirterek uyarıyor.

İngiliz Karaciğer Vakfı'na göre, son 50 yılda karaciğer hastalıklarına bağlı ölümler dört katına çıktı. Ancak Kanada'da yapılan yeni bir araştırma, özellikle obez bireylerde, kan şekeri seviyelerini kontrol altına almanın ve karaciğer hasarını azaltmanın yeni bir yolunu ortaya koydu.



