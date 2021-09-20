Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor

ABD’li ve Kanadalı bilim insanları, yeni bir çalışma kapsamında kedi videoları izleyecek gönüllüler aradıklarını duyurdu. Katılımcıların aynı evde yaşayan en az iki kediye sahip olmaları istendi. Bilim insanları, yeni araştırmanın kedilerin davranışlarının daha iyi anlaşılmasını sağlayacağını söyledi.

ntv.com.tr 20.09.2021 - 10:10

Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor - 1

ABD’de yer alan California Davis Üniversitesi ve Kanada’daki British Columbia Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yeni bir araştırma için iki kedisi olan gönüllüler aradıklarını duyurdu.

Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor - 2

Çalışma, kedi-kedi ve kedi-insan etkileşiminin  daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacak. Bununla birlikte araştırma kapsamında katılımcılara farklı türde olumlu ve olumsuz kedi-kedi etkileşimlerini gösteren on kedi videosu gösterilecek.

Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor - 3

VİDEOLARIN DERECELENDİRİLMESİ İSTENECEK

Ardından videoların “son derece olumludan aşırı olumsuza” doğru derecelendirilmesi istenecek. Kedi sahiplerinin puanları, aynı videoları izleyecek olan davranış bilimcilerinin verdiği puanlarla karşılaştırılacak. 

Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor - 4

Hayvanseverlere ayrıca, kendi kedilerinin videolardaki davranışlara ne sıklıkla benzer davranışlar gösterdiği sorulacak.

Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor - 5

BULGULAR VETERİNERLER TARAFINDAN KULLANILACAK

Diğer taraftan araştırmacılar, kedilerin birbirine ısınmasının zor olduğunu ve bu yüzden aynı evde iki kediye bakan gönüllüler tercih ettiklerini söyledi. Çalışmanın bulgularının  veterinerler tarafından kedi sağlığı ve refahını değerlendirmek için de kullanılacağı aktarıldı.

Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor - 6

Bilim insanları,  "Bu çalışmanın sonuçları, kedi sahiplerinin bildiklerini ortaya çıkarmaya yardımcı olmak ve ev ortamında kedi davranışını ve refahını değerlendirmek için daha iyi taktikler geliştirmek için kullanılacak. Araştırmamız, bir kedinin zihninde neler olup bittiğini anlamak ve davranışlarını incelemek, ne istediklerini veya nasıl hissettiklerini tahmin etmemizi sağlayabilir” dedi.

Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor - 7
Öte yandan, bu araştırma ilginç ve eğlenceli görünse de, yalnızca ABD ve Kanada'da ikamet eden kişiler başvuru yapabiliyor. Ayrıca, en az 18 yaşında olmanız ve aynı evde yaşayan iki kedi sahibi olmanız gerekiyor.

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