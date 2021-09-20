Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor

Bilim insanları, "Bu çalışmanın sonuçları, kedi sahiplerinin bildiklerini ortaya çıkarmaya yardımcı olmak ve ev ortamında kedi davranışını ve refahını değerlendirmek için daha iyi taktikler geliştirmek için kullanılacak. Araştırmamız, bir kedinin zihninde neler olup bittiğini anlamak ve davranışlarını incelemek, ne istediklerini veya nasıl hissettiklerini tahmin etmemizi sağlayabilir” dedi.