Bilim insanları prostat kanserini önleyen 3 besini açıkladı: Araştırma sonuçları büyük ses getirdi

Araştırmada, prostat kanseri riski düşük veya orta seviyede olan 100 erkek incelendi. Katılımcılar, omega-3 ağırlıklı beslenenler ve omega-6 ağırlıklı beslenenler olmak üzere 2 gruba ayrıldı.

Bir gruba, yüksek kalorili ve yağlı gıdalar yerine daha sağlıklı alternatifler tercih etmeleri söylendi. Bu gruptaki katılımcılar; balık, kuruyemiş ve sebze ağırlıklı besinler tüketti. Cips, bisküvi, mayonez gibi omega-6 içeriği yüksek gıdaların tüketimi ise sınırlandırıldı. Katılımcılar, öğünlerinin yanında balık yağı takviyesi almayı da ihmal etmedi.





