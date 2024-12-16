Bilim insanları prostat kanserini önleyen 3 besini açıkladı: Araştırma sonuçları büyük ses getirdi
Son yıllarda tüm dünyada artış gösteren prostat kanseri, özellikle 50 yaş üstündeki erkekleri hedef alıyor. Bilim insanları; kuruyemiş, balık ve sebze ağırlıklı beslenmenin, prostat kanserine yakalanma riskini büyük oranda düşürebileceğini açıkladı.
Prostat kanseri hakkında yapılan son araştırmada; omega-6 yağ asitleri açısından düşük, omega-3 yağ asitleri açısından ise yüksek bir diyetin erken evre prostat kanseri hücrelerinin büyüme hızını önemli ölçüde azalttığı tespit edildi.