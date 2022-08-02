Güneşteki fırtına Dünya'yı vuracak

Ancak, Güneş fırtınasının etkisi her ne kadar sınırlı olsa da Dünya'nın manyetik alanını bir navigasyon aracı olarak kullanan göçmen hayvanların kafasını karıştırabileceği belirtildi. Çünkü jeomanyetik fırtınalar, Dünya'nın manyetik alanı tarafından şekillendirilen alanı sıkıştırıp bozduğu için manyetosfer ve iyonosferde elektrik akımlarını tetikliyor.