Güneşteki fırtına Dünya'yı vuracak

Haberler - ntv.com.tr 02.08.2022 - 15:21 | Son Güncelleme : 02.08.2022 - 15:27
Uzmanların bildirdiğine göre bir G-1 fırtınası, elektrik şebekesi dalgalanmalarını zayıflatabiliyor ve uyduları etkileyebiliyor. Ayrıca, Kuzey Kutbu çevresindeki bölgelerde auroraları etkileyerek Kanada ve Alaska gibi ülkelerde Kuzey Işıkları’nın görülmesine neden olabiliyor.
NOAA uzmanlarının bildirdiğine göre jeomanyetik fırtına, Güneş’in yüzünün güneybatı bölgesindeki gaz halindeki malzeme püskürten bir koronal delikten kaynaklanıyor.
Konuya ilişkin açıklama yapan Mike Cook, deliğin Güneş rüzgarlarını bir akışta çekerek fırtınanın hızını artırdığını söyledi.
Diğer taraftan, NOAA'nın uzay hava durumu tahmin merkezi, Güneş fırtınalarını beş aşamada sınıflandırıyor.
Yarın gerçekleşmesi beklenen G1 fırtınası ise en zayıf kategoride yer alıyor. Yani, bu durum söz konusu Güneş fırtınasının Dünya'daki uydular ve teknolojiler üzerinde çok düşük bir etkiye sahip olması bekleniyor.
Ancak, Güneş fırtınasının etkisi her ne kadar sınırlı olsa da Dünya'nın manyetik alanını bir navigasyon aracı olarak kullanan göçmen hayvanların kafasını karıştırabileceği belirtildi. Çünkü jeomanyetik fırtınalar, Dünya'nın manyetik alanı tarafından şekillendirilen alanı sıkıştırıp bozduğu için manyetosfer ve iyonosferde elektrik akımlarını tetikliyor.