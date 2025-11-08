Bilim insanları tarih verdi: Kilauea uyanıyor, patlama an meselesi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’ne (USGS) bağlı Hawaii Yanardağ Gözlemevi, Kilauea Yanardağı’nda “yüksek lav fışkırmaları”nın çok yaklaştığını açıkladı.

Dünyanın en aktif yanardağlarından olan Kilauea'da lav ışıması, lav sıçramaları ve taşmaların artması, yeni bir patlama evresinin başladığına işaret ediyor.

Bilim insanları, “36. epizot” olarak adlandırılan bu yeni etkinliğin cuma ile salı günleri arasında herhangi bir anda başlayabileceğini belirtti. Başlangıçta lav fışkırmalarının daha erken olacağı tahmin edilmişti, ancak zirvedeki gaz aktiviteleri nedeniyle zaman aralığı genişletildi.