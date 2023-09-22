Bilim insanları tarih verdi: Kıtasal yıkıma neden olacak Bennu dünyaya 24 atom bombası gücüyle çarpabilir

“NASA'nın Gezegensel Savunma misyonu, Dünya'nın yakınına gelebilecek ve gezegenimiz için tehlike oluşturabilecek asteroitleri ve kuyruklu yıldızları bulmak ve izlemektir.'Bu çabayı, daha önce bilinmeyen nesneleri keşfetmek ve onlar için yörünge modellerimizi iyileştirmek için veri toplayan sürekli astronomik araştırmalar yoluyla yürütüyoruz.OSIRIS-REx misyonu, bu modelleri iyileştirmek ve test etmek için olağanüstü bir fırsat sunarak, Bennu'nun bundan bir yüzyıldan daha uzun bir süre sonra Dünya'ya yaklaştığında nerede olacağını daha iyi tahmin etmemize yardımcı oldu.”