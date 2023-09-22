Bilim insanları tarih verdi: Kıtasal yıkıma neden olacak Bennu dünyaya 24 atom bombası gücüyle çarpabilir
ABD Uzay ve Havacılık İdaresi'nın (NASA) Dünya için en tehlikeli astreoidler arasında gösterdiği Bennu'ya ilişkin yeni bir çalışma yapıldı. Gökbilimciler, Bennu'nun Dünya'ya yeryüzünde şimdiye kadar denenen en güçlü atom bombası olan Sovyetler Birliği'nin Çar bombasının 24 katı bir enerji ile çarpacağını hesapladı. Araştırmacılar olayın hangi tarihte gerçekleşebileceğini de hesapladı.
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 510 metre uzunluğundaki bir asteroid olan ve adını antik Mısır'ın kuş tanrısından alan Bennu'nun felaketle Dünya'ya çarpmasını önlemek için 7 yıl uğraştı.