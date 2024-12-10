Bilim insanları tehlikeyi açıkladı: 2100’e kadar yok olabilir

Bulgular, küresel sıcaklık artışının 5.4 santigrat dereceye ulaşması halinde, türlerin üçte birinin yok olma riskiyle karşı karşıya kalacağını gösteriyor.

Araştırmada, özellikle amfibiler gibi belirli tür gruplarının daha büyük bir risk taşıdığı belirtildi. Ek olarak, küçük türlerin yok oluşunun zincirleme etkiler yaratabileceği, bu türlere bağımlı daha büyük türlerin de risk altında olduğu ifade edildi.