Bilim insanları tehlikeyi açıkladı: 2100’e kadar yok olabilir

İklim değişikliği, ekosistemlerde dengesizliklere ve kitlesel yok oluşlara yol açarak dünya üzerindeki biyolojik çeşitliliği ciddi şekilde tehdit etmektedir. Özellikle küresel sıcaklık artışının 5,4 santigrat dereceye ulaşması durumunda, yeryüzündeki canlı türlerinin üçte birinin yok olma riskiyle karşı karşıya kalacağı öngörülmektedir.

Bilim insanları tehlikeyi açıkladı: 2100’e kadar yok olabilir - 1

Connecticut Üniversitesi'nden biyolog Mark Urban'ın yaptığı bir meta-analiz, son 30 yılda türlerin iklim değişikliğine uyum yeteneklerini inceleyen 485 farklı çalışmayı değerlendirerek, sera gazı emisyonları kontrol altına alınmazsa, mevcut türlerin üçte birinin 2100 yılına kadar yok olabileceğini ortaya koymuştur

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Bilim insanları tehlikeyi açıkladı: 2100’e kadar yok olabilir - 2

EKOSİSTEMLER RİSK ALTINDA

Urban’ın analizine göre, insan faaliyetleri nedeniyle oluşan sera gazı salınımları, atmosfer ve okyanus sıcaklıklarını artırıyor.

Bilim insanları tehlikeyi açıkladı: 2100’e kadar yok olabilir - 3

Bu durum yalnızca sıcaklık değişiklikleriyle sınırlı kalmıyor; aynı zamanda bazı bölgelerde aşırı yağış, diğerlerinde ise kuraklık gibi uç hava koşullarına yol açıyor.

Bilim insanları tehlikeyi açıkladı: 2100’e kadar yok olabilir - 4

Aşırı sıcaklık artışları ve hava olayları, ekosistemlerin dengesini bozarak türlerin yaşamını tehdit ediyor.

Bilim insanları tehlikeyi açıkladı: 2100’e kadar yok olabilir - 5

Araştırmada, türlerin yaşayabilirliği ve adaptasyon yetenekleri, onların bulunduğu bölgelere ve çevresel değişimlere uyum sağlama kapasitelerine göre değerlendirildi.

Bilim insanları tehlikeyi açıkladı: 2100’e kadar yok olabilir - 6

Bulgular, küresel sıcaklık artışının 5.4 santigrat dereceye ulaşması halinde, türlerin üçte birinin yok olma riskiyle karşı karşıya kalacağını gösteriyor.

Araştırmada, özellikle amfibiler gibi belirli tür gruplarının daha büyük bir risk taşıdığı belirtildi. Ek olarak, küçük türlerin yok oluşunun zincirleme etkiler yaratabileceği, bu türlere bağımlı daha büyük türlerin de risk altında olduğu ifade edildi.

Bilim insanları tehlikeyi açıkladı: 2100’e kadar yok olabilir - 7

"GERİ DÖNÜLEMEZ KAYIPLAR YAŞANABİLİR"

Araştırma, iklim değişikliğinin sadece biyolojik çeşitliliği değil, aynı zamanda tüm ekosistemleri etkileyebileceğine dikkat çekmekte. Bu nedenle, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğiyle mücadelede küresel iş birliği, gezegenin geleceği için kritik öneme sahip.

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