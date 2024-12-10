Bilim insanları tehlikeyi açıkladı: 2100’e kadar yok olabilir
İklim değişikliği, ekosistemlerde dengesizliklere ve kitlesel yok oluşlara yol açarak dünya üzerindeki biyolojik çeşitliliği ciddi şekilde tehdit etmektedir. Özellikle küresel sıcaklık artışının 5,4 santigrat dereceye ulaşması durumunda, yeryüzündeki canlı türlerinin üçte birinin yok olma riskiyle karşı karşıya kalacağı öngörülmektedir.
Connecticut Üniversitesi'nden biyolog Mark Urban'ın yaptığı bir meta-analiz, son 30 yılda türlerin iklim değişikliğine uyum yeteneklerini inceleyen 485 farklı çalışmayı değerlendirerek, sera gazı emisyonları kontrol altına alınmazsa, mevcut türlerin üçte birinin 2100 yılına kadar yok olabileceğini ortaya koymuştur