Bilim insanları uyardı: İbiza ve çevresindeki turistik adalar yüzyılın sonuna kadar yok olacak

POLİTİKA YAPICILARA ÇAĞRI

Bilim insanları, bu tahminlerin iklim değişikliğinin en kötü senaryosuna dayandığını, ancak karbon emisyonlarını azaltma çabalarının dünya çapında deniz seviyesindeki yükselmelerde önemli bir azalma sağlayabileceğini söyledi. A

raştırmacılar, ayrıca yerel birimleri ve ulusal hükümeti daha fazla deniz otu dikmek de dahil olmak üzere, plajlarda iklim değişikliği riskini azaltmak için çeşitli önlemler almaya çağırdı.