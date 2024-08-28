Bilim insanları uyardı: "Yaşlı insanlardan sağlık tavsiyesi almayın"
Araştırmacılar hala bazı insanların neden yüz yaşından uzun yaşadığını anlamaya çalışıyor. Ancak bilim insanları, uzun yaşam konusunda yüz yaşını geçmiş insanlardan tavsiye almaktan kaçınmanın en iyisi olabileceği konusunda uyarıyor. Uzmanlar ayrıca, yüz yılı aşkın bir ömrün iki ana teori ile açıklanabileceğini ileri sürüyor. Bu durum da akıllara uzun bir ömrün sırrı şans mı genetik mi sorularını getirdi?
UZUN YAŞAMIN SIRLARI
Dünyanın en yaşlı insanı Maria Branyas Morera'nın 117 yaşında ölmesi, pek çok kişiyi olağanüstü uzun bir yaşamın sırlarını düşünmeye sevk etmiş olabilir.
Ancak bilim insanları, uzun yaşam konusunda yüz yaşını geçmiş insanlardan tavsiye almaktan kaçınmanın en iyisi olabileceğini söylüyor.