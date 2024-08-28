Bilim insanları uyardı: "Yaşlı insanlardan sağlık tavsiyesi almayın"

İKİ TEMEL TEORİ VAR

Faragher, iki ana teori olduğunu aktardı.

Birinci teori, bazı bireylerin esasen sadece şanslı olması. Başka bir deyişle, yüz yaşını geçmiş kişilerin belirli alışkanlıkları olması uzun bir yaşam sürecekleri anlamına gelmiyor.

İkinci teoriye göre ise, yüz yaşını geçen kişilerin daha uzun yaşamalarını sağlayan belirli genetik özelliklere sahip olması. Yani genetikleri sayesinde daha dayanıklı oldukları düşünülüyor.