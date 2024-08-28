Bilim insanları uyardı: "Yaşlı insanlardan sağlık tavsiyesi almayın"

Araştırmacılar hala bazı insanların neden yüz yaşından uzun yaşadığını anlamaya çalışıyor. Ancak bilim insanları, uzun yaşam konusunda yüz yaşını geçmiş insanlardan tavsiye almaktan kaçınmanın en iyisi olabileceği konusunda uyarıyor. Uzmanlar ayrıca, yüz yılı aşkın bir ömrün iki ana teori ile açıklanabileceğini ileri sürüyor. Bu durum da akıllara uzun bir ömrün sırrı şans mı genetik mi sorularını getirdi?

Bilim insanları uyardı: "Yaşlı insanlardan sağlık tavsiyesi almayın" - 1

UZUN YAŞAMIN SIRLARI

Dünyanın en yaşlı insanı Maria Branyas Morera'nın 117 yaşında ölmesi, pek çok kişiyi olağanüstü uzun bir yaşamın sırlarını düşünmeye sevk etmiş olabilir.

Ancak bilim insanları, uzun yaşam konusunda yüz yaşını geçmiş insanlardan tavsiye almaktan kaçınmanın en iyisi olabileceğini söylüyor.

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Bilim insanları uyardı: "Yaşlı insanlardan sağlık tavsiyesi almayın" - 2

UZUN YAŞAMIN BELLİ BİR NEDENİ YOK

Guinness Dünya Rekorları sitesine göre Branyas, "düzen, huzur, aile ve arkadaşlarla iyi ilişkiler, doğayla temas, duygusal istikrar, endişe ve pişmanlık olmaması, bolca pozitiflik ve toksik insanlardan uzak durma" sayesinde uzun bir yaşam sürdüğüne inanıyordu.

Ancak Brighton Üniversitesi'nde biyogerontoloji profesörü olan Richard Faragher, bazı insanların neden 100 yaşından uzun yaşadığının hala belirli bir nedeni olmadığını söyledi.

Bilim insanları uyardı: "Yaşlı insanlardan sağlık tavsiyesi almayın" - 3

İKİ TEMEL TEORİ VAR

Faragher, iki ana teori olduğunu aktardı.

Birinci teori, bazı bireylerin esasen sadece şanslı olması. Başka bir deyişle, yüz yaşını geçmiş kişilerin belirli alışkanlıkları olması uzun bir yaşam sürecekleri anlamına gelmiyor.

İkinci teoriye göre ise, yüz yaşını geçen kişilerin daha uzun yaşamalarını sağlayan belirli genetik özelliklere sahip olması. Yani genetikleri sayesinde daha dayanıklı oldukları düşünülüyor.

Bilim insanları uyardı: "Yaşlı insanlardan sağlık tavsiyesi almayın" - 4

"ÇOĞU ZAMAN SAĞLIKLI YAŞAMIYORLAR"

Faragher, her iki teorinin de aynı uyarıyı doğurduğunu söyleyerek, "Asla, asla yüz yaşını geçmiş birinden sağlık ve yaşam tarzı ipuçları almayın" diye konuştu.

Yüz yılı aşkın süre yaşamış insanların genelde egzersiz yapmadıklarını belirten Faragher, diyetlerinin de çoğu zaman oldukça sağlıksız olduğunu ve bazı yüz yaşını geçmiş kişilerin aynı zamanda sigara içtiğini aktardı.

Bilim insanları uyardı: "Yaşlı insanlardan sağlık tavsiyesi almayın" - 5

Bireysel düzeyde bir miktar şans, bazı insanların neden 100 yaşından uzun yaşadığını açıklamaya yardımcı olabilir.

Uzmanlar sağlık hizmetleri ve hijyendeki iyileştirmeler de dahil olmak üzere, yaşam beklentisini iyileştirmeye yardımcı olabilecek dış faktörler de olduğunu söylüyor.

Yüz yaşını geçen kişilerle ilgili haberler genellikle iyimser olsa da, bu kişilerin uzun yıllar yalnız yaşamak gibi zorluklarla da karşı karşıya kaldıklarını unutmamak gerek.

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