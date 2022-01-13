Bilim insanları uygarlığın çöküşünü engellemek için Dünya’nın Kara Kutusu'nu inşa etmeye başladı

VERİLER CANLI OLARAK PAYLAŞILIYOR

Clemenger BBDO, işletmeler ve politikacılar arasında küresel ısınma ile ilgili hesap verebilirliği ve katılımı artırmaya çalışmak istediklerini bildirdi. Şirketin web sitesinde yer alan açıklamaya göre, yapı henüz inşa edilmemiş olmasına rağmen bilim insanları verileri kaydetmeye başladı.

Canlı olarak kaydedilen verilerin herkese açık bir şekilde paylaşıldığı bir web sitesi de faaliyete geçti.