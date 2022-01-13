Bilim insanları uygarlığın çöküşünü engellemek için Dünya’nın Kara Kutusu'nu inşa etmeye başladı

İnsanlığın geleceği giderek belirsizleşiyor. Gezegenimiz büyük bir baskı altında bulunuyor ve çevre koşulları gelecek nesiller için karanlık bir tablo çiziyor. Küresel ısınma; yükselen deniz seviyeleri ve azalan biyolojik çeşitlilikten su kirliliğine kadar karşılaştığımız birçok sorunun arkasında yatıyor. Bilim insanları, bu kapsamda dünyayı sona yaklaştıran felaketleri kayıt altına alacak bir kara kutu inşa etmeye başladı. 7,6 santimetrelik bir çelikle kaplanan "Dünya'nın Kara Kutusu" gelecek nesillere günümüzün insanlarının gezegenimizi nasıl mahvettiğini gösterecek.

Haberler - ntv.com.tr 13.01.2022 - 15:20 | Son Güncelleme : 13.01.2022 - 15:43

Bilim insanları uygarlığın çöküşünü engellemek için Dünya’nın Kara Kutusu'nu inşa etmeye başladı - 1

Küresel ısınmayla bağlantılı verileri kaydetmek için bu yıl “'nın Kara Kutusu” (Earth's Black Box) olarak adlandırılan bir proje başlatılacak. Bu kapsamda, Tazmanya'nın batı kıyısında, 'nın yaklaşık 50 km güneyinde, Dünya’nın yaşadığı felaketleri kaydeden ve uçaklardakine benzeyen bir kara kutu yerleştirilecek.

Bilim insanları uygarlığın çöküşünü engellemek için Dünya’nın Kara Kutusu'nu inşa etmeye başladı - 2

ÇELİK TABAKA İLE KAPLANACAK

'nın Kara Kutusu”,  bu yıl faaliyete geçecek ve kaydettiği veriler 7,6 cm kalınlığında bir çelik tabaka ile korunacak.

Bilim insanları uygarlığın çöküşünü engellemek için Dünya’nın Kara Kutusu'nu inşa etmeye başladı - 3

Proje, Avustralya'nın en büyük pazarlama iletişimi şirketi olan Clemenger BBDO tarafından Tazmanya Üniversitesi'nden araştırmacılarla birlikte yürütülüyor. 

Bilim insanları uygarlığın çöküşünü engellemek için Dünya’nın Kara Kutusu'nu inşa etmeye başladı - 4

VERİLER CANLI OLARAK PAYLAŞILIYOR

Clemenger BBDO, işletmeler ve politikacılar arasında küresel ısınma ile ilgili hesap verebilirliği ve katılımı artırmaya çalışmak istediklerini bildirdi. Şirketin web sitesinde yer alan açıklamaya göre, yapı henüz inşa edilmemiş olmasına rağmen bilim insanları verileri kaydetmeye başladı. 

Canlı olarak kaydedilen verilerin herkese açık bir şekilde paylaşıldığı bir web sitesi de faaliyete geçti. 

Bilim insanları uygarlığın çöküşünü engellemek için Dünya’nın Kara Kutusu'nu inşa etmeye başladı - 5

Gelecek 50 yıl boyunca kaydedilmeye devam edecek veriler; okyanus asitlenmesini, enerji tüketimi, karbon dioksit seviyelerini ve kara ve deniz sıcaklıklarını kapsıyor. Buna ek olarak, büyük iklim konferansları gibi önemli iklim haberleriyle ilgili bilgileri de kaydedilecek.

Bilim insanları uygarlığın çöküşünü engellemek için Dünya’nın Kara Kutusu'nu inşa etmeye başladı - 6

'nın Kara Kutusu” Güneş enerjisiyle çalışacak. Güneş ışınlarının yokluğunda ona enerji verecek bir pil takımı ile donatılacak. 

Bilim insanları uygarlığın çöküşünü engellemek için Dünya’nın Kara Kutusu'nu inşa etmeye başladı - 7

Öte yandan,  birçok uçakta irtifa,  hız,  geçen süre ve ekipman işlevselliği gibi önemli uçuş ayrıntılarını otomatik olarak kaydeden bir mekanizma olan kara kutu bulunuyor.

Genellikle siyah yerine parlak turuncu olan bu kutular, aşırı sıcaklıklara ve aynı zamanda muazzam miktarda kuvvet ve basınca dayanacak şekilde tasarlanıyor. Genellikle uçak kazalarında bozulmadan kalan tek şey bu kara kutular oluyor. Uçak kazasının nasıl gerçekleştiği kara kutunun açılmasıyla analiz ediliyor. 

Bilim insanları uygarlığın çöküşünü engellemek için Dünya’nın Kara Kutusu'nu inşa etmeye başladı - 8

Ancak,  bir uçağın kara kutusundan  farklı olarak, “'nın Kara Kutusu”,  gezegenin yıkımına dayanacak şekilde tasarlanmadı. 

Bilim insanları uygarlığın çöküşünü engellemek için Dünya’nın Kara Kutusu'nu inşa etmeye başladı - 9

Bilim insanları, halihazırda çevreyi derinden değiştiren 'nın mevcut ekolojik çöküşünün ilerlemesini kaydetmenin bir yolu olarak “Dünya’nın Kara Kutusu”nu hayata geçirdiklerini aktardı.

Bilim insanları uygarlığın çöküşünü engellemek için Dünya’nın Kara Kutusu'nu inşa etmeye başladı - 10

POLİTİKA YAPICILAR SORUMLULUK ALMAYA ÇAĞRILDI

Projenin arkasındaki isimlerden biri olan Jim Curtis, "Özünde, kutunun içinde bulunduğumuz feci durumun bir sembolü olması amaçlanıyor. Ve daha da önemlisi, onlara eylemlerinin, veya eylemsizliklerinini  gelecek nesiller için kaydedileceğini hatırlatarak politika yapıcıları sorumlu davranmaya çağırıyoruz” dedi.

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