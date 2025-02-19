Bilim insanları uyku hilesini keşfetti: Rüyalarınızı hatırlamıyor musunuz?

Bilim insanları, rüyaların hatırlanmasını artıran bir "uyku hilesi" keşfetti. İtalyan araştırmacılar, rüya görmek ve hayal kurmanın, uyku sırasında bilinçaltında bulunan detayları hatırlama yeteneğinizi geliştirdiğini ortaya koydu.

Bilim insanları uyku hilesini keşfetti: Rüyalarınızı hatırlamıyor musunuz? - 1

200 katılımcıyla yapılan deneyler, yaş, mevsim gibi çeşitli faktörlerin insanların rüyalarını hatırlama yeteneği üzerinde nasıl etkiler yarattığını gözler önüne serdi. IMT İleri Araştırmalar Okulu Lucca’dan bilim insanları, katılımcılara uyku izleme cihazları takarak ve 15 gün boyunca rüya anılarını kaydederek deneyi gerçekleştirdi. Katılımcılar, aynı zamanda psikolojik testlere tabi tutuldu; testlerde kaygı düzeyleri, rüyaya olan ilgi ve hayal kurma eğilimleri gibi faktörler değerlendirildi.

DÜNYA HABERLERİ

Bilim insanları uyku hilesini keşfetti: Rüyalarınızı hatırlamıyor musunuz? - 2

Araştırmalar, zihnin dalıp gitmesinin, hayal kurma gibi rüya hatırlamayı artıran bir etken olabileceğini gösterdi. Rüyaları hatırlama konusunda daha başarılı olanlar arasında, rüyaları sağlık açısından faydalı görenler ve sıkça zihinleri başka yerlere kayan kişiler bulundu.

Bilim insanları uyku hilesini keşfetti: Rüyalarınızı hatırlamıyor musunuz? - 3

Deneyde, daha derin uyuyan katılımcıların rüyalarını hatırlamakta zorlandığı, buna karşın hafif uyku aşamasında olanların daha iyi hatırlama yeteneği gösterdiği tespit edildi.

Bilim insanları uyku hilesini keşfetti: Rüyalarınızı hatırlamıyor musunuz? - 4

Ayrıca, gençlerin rüyalarını hatırlamada daha başarılı oldukları, yaşlıların ise genellikle belirli detayları hatırlayamayan "beyaz rüyalar" yaşadıkları gözlemlendi. Bu durumun, yaşa bağlı hafıza değişimlerinden kaynaklanabileceği belirtildi.

Bilim insanları uyku hilesini keşfetti: Rüyalarınızı hatırlamıyor musunuz? - 5

Mevsimsel etkiler de araştırma kapsamında dikkat çekti. İlkbaharda uyku deneyine katılan bireylerin, kışa kıyasla daha iyi rüya hatırladığı görüldü. Bilim insanları, güneş ışığına daha fazla maruz kalmanın rüya hatırlama yeteneğini etkileyebileceğini öne sürdü.

Bilim insanları uyku hilesini keşfetti: Rüyalarınızı hatırlamıyor musunuz? - 6

Çalışmanın yazarı, psikoloji uzmanı Profesör Giulio Bernardi, elde edilen bulguların, rüyaları hatırlama yeteneğinin kişisel tutumlar, bilişsel özellikler ve uyku dinamiklerinin birleşiminden etkilenen karmaşık bir süreç olduğunu gösterdiğini söyledi. Araştırma, rüyaların hatırlanmasını anlamaya yönelik gelecekteki çalışmalara temel oluşturmayı hedefliyor.

DAHA FAZLA GÖSTER