Bilim insanları uyku hilesini keşfetti: Rüyalarınızı hatırlamıyor musunuz?

200 katılımcıyla yapılan deneyler, yaş, mevsim gibi çeşitli faktörlerin insanların rüyalarını hatırlama yeteneği üzerinde nasıl etkiler yarattığını gözler önüne serdi. IMT İleri Araştırmalar Okulu Lucca’dan bilim insanları, katılımcılara uyku izleme cihazları takarak ve 15 gün boyunca rüya anılarını kaydederek deneyi gerçekleştirdi. Katılımcılar, aynı zamanda psikolojik testlere tabi tutuldu; testlerde kaygı düzeyleri, rüyaya olan ilgi ve hayal kurma eğilimleri gibi faktörler değerlendirildi.