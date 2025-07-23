Bilim insanları vücut yaşını tespit edebilmenin basit bir yolunu buldu

Duke Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, 40’lı yaşlarda yapılan basit bir beyin MR’ının, vücudun biyolojik yaşlanma hızını doğru şekilde belirleyebileceğini keşfetti.

Bilim insanları vücut yaşını tespit edebilmenin basit bir yolunu buldu - 1

860 kişinin beyin taraması üzerinde eğitilen bu sistem, hızlı yaşlananların önümüzdeki birkaç yıl içinde kronik hastalıklara yakalanma riskinin yüzde 18 daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Duke Üniversitesi psikoloji ve sinirbilim profesörü Ahmad Hariri, “Bu çalışmanın en ilginç yanı, orta yaşta topladığımız verilerle insanların ne kadar hızlı yaşlandığını yakalayabilmemiz ve bunun sayesinde yaşlılıkta demans teşhisini tahmin edebilmemiz” dedi.

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Bilim insanları vücut yaşını tespit edebilmenin basit bir yolunu buldu - 2

DunedinPACN ile hızlı yaşlandığı tespit edilen bireyler, hafıza ve düşünme testlerinde daha düşük performans gösterdi. Bu kişilerde, hafıza merkezi olan hipokampüste belirgin küçülme gözlemlendi. Hipokampusun küçülmesi, bilişsel gerilemenin hızlandığına işaret ederken, beynin sıvı dolu boşlukları olan ventriküllerin büyüklüğü ise orta yaş sonrası kötü sağlık durumlarıyla bağlantılı bulundu.

Daily Mail'de yer alan habere göre hızlı yaşlananlar, ilerleyen yaşamlarında halsizlik, kalp krizi, akciğer hastalığı ve felç gibi sağlık sorunlarına da daha yatkındı.

Bilim insanları vücut yaşını tespit edebilmenin basit bir yolunu buldu - 3

Çalışmada kullanılan algoritmalar, genellikle tüm yaş gruplarından tek seferlik veri alırken, bu araştırma 45 yaşındaki katılımcılar üzerinde yoğunlaşarak daha tutarlı sonuçlar ortaya koydu.

Beyin taramalarını işlemek için FreeSurfer adlı yazılım kullanıldı. Bu yazılım, beynin dış tabakası olan korteksin kalınlığı gibi 315 farklı beyin özelliğini ölçtü. Korteksin incelmesi, daha hızlı yaşlanmaya ya da aşınmaya işaret edebiliyor.

Profesör Hariri, beynin ve bedenin yaşlanması arasındaki ilişkinin oldukça güçlü olduğunu vurguladı. Ayrıca, yaşlanma hızı ile demans arasındaki bağın, çalışmaya katılan farklı ırk ve ekonomik gruplarda da aynı derecede güçlü olduğunu belirtti.

Bilim insanları vücut yaşını tespit edebilmenin basit bir yolunu buldu - 4

Hipokampusun küçülmesi, Alzheimer gibi hastalıklara bağlı olabileceği gibi yaşla birlikte de gerçekleşebiliyor. Bu nedenle, 40’lı yaşlarda küçülen hipokampus, daha hızlı yaşlanma veya yüksek demans riskinin işareti sayılıyor.

Ventriküller ise beyni koruyan sıvı dolu boşluklar olup etrafındaki beyin dokusu küçüldüğünde genellikle büyüyor. Bu da ileri yaşlanma veya beyin sağlığı sorunlarının göstergesi olarak kabul ediliyor.

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