Bilim insanları vücut yaşını tespit edebilmenin basit bir yolunu buldu

DunedinPACN ile hızlı yaşlandığı tespit edilen bireyler, hafıza ve düşünme testlerinde daha düşük performans gösterdi. Bu kişilerde, hafıza merkezi olan hipokampüste belirgin küçülme gözlemlendi. Hipokampusun küçülmesi, bilişsel gerilemenin hızlandığına işaret ederken, beynin sıvı dolu boşlukları olan ventriküllerin büyüklüğü ise orta yaş sonrası kötü sağlık durumlarıyla bağlantılı bulundu.

Daily Mail'de yer alan habere göre hızlı yaşlananlar, ilerleyen yaşamlarında halsizlik, kalp krizi, akciğer hastalığı ve felç gibi sağlık sorunlarına da daha yatkındı.