Bilim insanları vücut yaşını tespit edebilmenin basit bir yolunu buldu
Duke Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, 40’lı yaşlarda yapılan basit bir beyin MR’ının, vücudun biyolojik yaşlanma hızını doğru şekilde belirleyebileceğini keşfetti.
860 kişinin beyin taraması üzerinde eğitilen bu sistem, hızlı yaşlananların önümüzdeki birkaç yıl içinde kronik hastalıklara yakalanma riskinin yüzde 18 daha fazla olduğunu ortaya koydu.
Duke Üniversitesi psikoloji ve sinirbilim profesörü Ahmad Hariri, “Bu çalışmanın en ilginç yanı, orta yaşta topladığımız verilerle insanların ne kadar hızlı yaşlandığını yakalayabilmemiz ve bunun sayesinde yaşlılıkta demans teşhisini tahmin edebilmemiz” dedi.