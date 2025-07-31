Bilim insanlarına göre birinin psikopat olduğunu gösteren 5 özellik
Çinli bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırma, psikopatiye yatkın bireylerin 5 yaygın özelliğini ortaya koydu.
Türünün ilk örneği olan araştırmanın bulguları, European Journal of Neuroscience dergisinde yayınlandı.
Resmi olarak psikopat tanısı almamış, ancak bazı psikopatik özellikler taşıdığını bildiren 80’den fazla kişinin beyin taramaları analiz edildi.
Araştırmacılar, saldırganlık, dürtüsellik ve empati eksikliği gibi güçlü psikopatik eğilimleri olan bireylerin, daha hafif özellikler taşıyanlara göre beyinde belirgin yapısal bağlantı farklılıklarına sahip olduğunu buldu. Bu psikopatik özellikler, madde bağımlılığı ve şiddet gibi davranışlarla da ilişkilendirildi.