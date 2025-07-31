Bilim insanlarına göre birinin psikopat olduğunu gösteren 5 özellik

Araştırma, bu özellikleri taşıyan bireylerin beyinlerinde bazı sinirsel yolların daha güçlü, bazılarının ise zayıf olduğunu; bu durumun da zararlı ya da rahatsız edici davranışlara yol açabileceğini gösterdi.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Amerika’da nüfusun yaklaşık yüzde 1’i psikopat tanısı almış durumda. Ancak her psikopatik özellik taşıyan kişi, klinik olarak psikopat sayılmıyor. Bu özellikler, bir spektrum üzerinde yer alıyor. Bazı kişiler bu eğilimleri hafif şekilde gösterirken, bazıları daha yoğun yaşıyor fakat yine de şiddete başvurmuyor.