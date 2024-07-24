Bilim insanlarından önemli keşif! Dünyayı etkileyen Güneş fırtınaları öngörülebilir

Dünya üzerindeki tüm teknolik aletleri etkileyen Güneş fırtınaları ile ilgili yeni bir keşif yapıldı. Bilim insanlarına göre fırtınalar artık öngörülebilir.

Bilim insanlarından önemli keşif! Dünyayı etkileyen Güneş fırtınaları öngörülebilir - 1

Bilim insanları, Güneş fırtınalarının Dünya üzerindeki teknolojik sistemlere zarar verebilecek potansiyelini öngörebilmek için önemli bir keşif yaptılar.

Yeni yapılan araştırmaya göre,  Güneş'ten çıkan taçküre kütle atımları (CME'ler) olarak bilinen büyük kütleli plazma patlamalarının, geçmişe göre çok daha isabetli bir şekilde tahmin edilmesini sağlayacak teknikler geliştirildi.

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Bilim insanlarından önemli keşif! Dünyayı etkileyen Güneş fırtınaları öngörülebilir - 2

Aberystwyth Üniversitesi'nden araştırmacılar,  CME'lerin ne zaman meydana gelebileceği konusunda daha doğru tahminler yapmanın, bu tür zararlı Güneş fırtınalarına karşı altyapımızı korumamıza yardımcı olabileceğini vurguladı.

Bilim insanlarından önemli keşif! Dünyayı etkileyen Güneş fırtınaları öngörülebilir - 3

Bu gelişme ile CME'lerin Güneş'ten ayrılmadan önce nasıl ve ne zaman Dünya'ya ulaşacağı konusunda daha iyi öncü uyarılar sağlanacak.

Bilim insanlarından önemli keşif! Dünyayı etkileyen Güneş fırtınaları öngörülebilir - 4

Araştırmacılar, Güneş'in "aktif bölge" olarak adlandırılan manyetik olarak güçlü bölgelerinde CME'lerin nasıl oluştuğunu inceleyerek bu ilerlemeleri sağladı. Manyetik alanın gücünün yükseklikle nasıl değiştiğini ölçerek, CME'lerin başlangıç noktasını ve gerçek hızını daha doğru bir şekilde tahmin edebildiklerini belirtti.

Bilim insanlarından önemli keşif! Dünyayı etkileyen Güneş fırtınaları öngörülebilir - 5

Araştırmanın baş yazarı Harshita Gandhi, "Manyetik alanın dengesizleştiği kritik yükseklik noktalarını belirleyerek, CME'lerin başlangıcını önceden görebiliyoruz. Bu bilgiler, CME'lerin gerçek hızlarını üç boyutlu bir geometrik modelle ölçerek daha kesin tahminler yapmamıza olanak tanıyor" dedi.

Bu keşifler, potansiyel olarak yıkıcı olan Güneş fırtınalarının etkilerini önceden tahmin ederek, altyapımızı bu tür olaylara karşı hazırlamak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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