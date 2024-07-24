Bilim insanlarından önemli keşif! Dünyayı etkileyen Güneş fırtınaları öngörülebilir
Dünya üzerindeki tüm teknolik aletleri etkileyen Güneş fırtınaları ile ilgili yeni bir keşif yapıldı. Bilim insanlarına göre fırtınalar artık öngörülebilir.
Bilim insanları, Güneş fırtınalarının Dünya üzerindeki teknolojik sistemlere zarar verebilecek potansiyelini öngörebilmek için önemli bir keşif yaptılar.
Yeni yapılan araştırmaya göre, Güneş'ten çıkan taçküre kütle atımları (CME'ler) olarak bilinen büyük kütleli plazma patlamalarının, geçmişe göre çok daha isabetli bir şekilde tahmin edilmesini sağlayacak teknikler geliştirildi.