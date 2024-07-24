Bilim insanlarından önemli keşif! Dünyayı etkileyen Güneş fırtınaları öngörülebilir

Araştırmanın baş yazarı Harshita Gandhi, "Manyetik alanın dengesizleştiği kritik yükseklik noktalarını belirleyerek, CME'lerin başlangıcını önceden görebiliyoruz. Bu bilgiler, CME'lerin gerçek hızlarını üç boyutlu bir geometrik modelle ölçerek daha kesin tahminler yapmamıza olanak tanıyor" dedi.

Bu keşifler, potansiyel olarak yıkıcı olan Güneş fırtınalarının etkilerini önceden tahmin ederek, altyapımızı bu tür olaylara karşı hazırlamak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.