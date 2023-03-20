Bilim insanlarından 2000 bin yıllık el yazmalarını okuyabilenlere 250 bin dolar para ödülü

TOPLAM 250 BİN DOLAR ÖDÜL

Seales, dünyanın dört bir yanından araştırma ekiplerinin yapay zeka yazılımını geliştirmelerine ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabileceklerini umduklarını belirterek, "Bir yarışma düzenliyoruz, böylece daha fazla metni okuyabiliriz. Her bir araştırma grubu 150 bin dolar (yaklaşık 2,8 milyon lira) ödül için mücadele edecek. Bu ödül, bu yılın sonundan önce el yazmalarının iç katmanlarındaki dört metin pasajını ilk okuyabilen ekibe verilecek.” dedi.