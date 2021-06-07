Bilim insanlarından 2040 uyarısı: Kuzey Kutbu deniz buzu iki kat hızlı eriyor

DÜNYANIN BİRÇOK KIYI BÖLGSİNDE AŞIRI HAVA OLAYLARI VE SEL RİSKİ ARTACAK

Mallett, "Deniz buzunun kalınlığı, Kuzey Kutbu'nun sağlığının hassas bir göstergesidir. Daha kalın buz, yalıtkan bir örtü görevi görerek, kışın okyanusun atmosferi ısıtmasını ve yazın okyanusu güneş ışığından koruduğu için önemlidir. Arktik yaz erimesi sırasında daha ince buzun hayatta kalma olasılığı daha düşüktür. Kuzey Kutbu, Antarktika ile birlikte dünyanın buzdolabı görevi görür; bölgedeki kar ve buz, ısıyı uzaya geri yansıtırken, gezegenin diğer kısımları ısıyı emmeye devam eder. Bu bölgelerdeki buz kaybı, yalnızca küresel sıcaklıkların yükselmesine neden olmakla kalmayacak, aynı zamanda dünyanın birçok kıyı bölgesinde aşırı hava ve sel riskini de artıracaktır” dedi.