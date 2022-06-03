Bilim insanlarından felaket uyarısı: Dünya'daki vahşi yaşamın yarısı 2030'a kadar yok olabilir

Guterres, "Ne yapacağımızı biliyoruz. Ve bunu yapmak için giderek artan araçlara sahibiz. Ancak hala liderlik ve işbirliğinden yoksunuz. Bu nedenle bugün tüm sektörlerdeki liderlere sesleniyorum: Bizi bu karmaşadan kurtarın" diye konuştu.



Bu amaçla, İtalya ve İsveç, iklim korumasına yardımcı olmak için gelişmekte olan ülkelere en az 500 milyon dolar yatırım yapmayı amaçlayan yeni bir uluslararası fona desteklerini açıkladı. Reuters'in bildirdiğine göre, dünyanın en büyük çok taraflı iklim finansman araçlarından biri olan İklim Yatırım Fonları (CIF), geçen Çarşamba günü "Doğa, İnsan ve İklim" (NPC) programını başlattı.