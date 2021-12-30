Bilim insanlarından felaket uyarısı: Küresel ısınma nedeniyle yıkıcı kasırgalar orta enlemlere taşınıyor

TÜRKİYE DE ORTA ENLEMLER ARASINDA YER ALIYOR

Şu anda, bu siklonlar, veya diğer adıyla kasırgalar, esas olarak ekvatorun kuzey ve güneyindeki tropikal bölgelerle sınırlı bulunuyor. Ancak araştırmacılar, yükselen sıcaklıkların bu hava olaylarının orta enlemlerde de görülmesine neden olacağını bildirdi. Orta önlemler Türkiye’deki kentlerin yanı sıra , New York, Pekin, Boston ve Tokyo gibi küresel ticaret şehirlerini içeriyor.