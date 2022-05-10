Bilim insanlarından felaketin eşiği için tarih: Rekor düzeyde sıcaklıklar gelecek

GEÇEN YILKİ ORMAN YANGINLARININ SEBEBİ

Geçtiğimiz yedi yıl boyunca, küresel sıcaklıklardaki artış 1 derece çevresinde kaldı ve 2016 ve 2020, esasen kaydedilen en sıcak yıllar oldu. Bilim insanları, yaklaşık 1 derecelik ısınmayla geçen yıl ABD, Avrupa ve Sibirya'da görülen benzeri görülmemiş orman yangınlarının ve şu anda Hindistan ve Pakistan'ı vuran şiddetli ısı dalgaları gibi önemli olaylara neden olduğu söyledi.