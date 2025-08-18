Bilim insanlarından "hafta sonu" vurgusu: Bu hata kanser riskini artırıyor

Avustralya’daki Flinders Üniversitesi liderliğinde yürütülen uluslararası bir araştırma, hafta sonları geç saatlere kadar uyumanın, alkol tüketmenin ve düzensiz uyku düzeninin uyku apnesi semptomlarını şiddetlendirebileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar bu duruma yeni bir isim verdi: “Sosyal Apne”.

Bilim insanlarından "hafta sonu" vurgusu: Bu hata kanser riskini artırıyor - 1

Daily Mail'de yer alan habere göre; Obstrüktif uyku apnesi, uyku sırasında tekrarlayan nefes durmaları ve horlamayla kendini gösteren ciddi bir sağlık sorunu. İngiltere’de 8 ila 10 milyon, ABD’de ise 30 milyona yakın kişiyi etkileyen hastalık, tedavi edilmediğinde kalp-damar rahatsızlıkları, diyabet, depresyon ve hatta kazalarla ilişkilendiriliyor.

DÜNYA HABERLERİ

Bilim insanlarından "hafta sonu" vurgusu: Bu hata kanser riskini artırıyor - 2

70 BİN KİŞİNİN UYKU VERİSİ İNCELENDİ

Araştırmada, 70 binden fazla kişinin uyku verileri analiz edildi. Katılımcıların cumartesi günleri, çarşamba günlerine kıyasla orta ila şiddetli apne yaşama ihtimalinin yüzde 18 daha fazla olduğu belirlendi. Riskin özellikle erkeklerde (%21), 60 yaş altı bireylerde (%24) daha yüksek olduğu saptandı.

Hafta sonu geç uyumak veya uyku saatini değiştirmek de riski artırıyor. Normalden 45 dakika daha fazla uyumak apneyi yüzde 47 oranında kötüleştirirken, bir saatten fazla uyku kayması yani “sosyal jetlag” riski yüzde 38 artırıyor.


Bilim insanlarından "hafta sonu" vurgusu: Bu hata kanser riskini artırıyor - 3

UZMANLAR UYARIYOR

Flinders Üniversitesi’nden Dr. Lucia Pinilla, “Uyku apnesi halihazırda ciddi bir halk sağlığı sorunu. Ancak bulgularımız, hafta sonu etkisinin göz ardı edildiğini gösteriyor. Çoğu klinik test hafta içi yapıldığından bu tablo atlanıyor,” dedi.


Bilim insanlarından "hafta sonu" vurgusu: Bu hata kanser riskini artırıyor - 4

MEVSİMSEL DEĞİŞİKLİKLER ETKİLİ

Communications Medicine dergisinde yayımlanan ikinci bir araştırma, mevsimlerin de apne şiddetini etkilediğini gösterdi. Sıcak yaz gecelerinde apne-hipopne indeksi (AHİ) yüzde 19’a kadar yükselirken, kış aylarında daha uzun uyku süreleri REM evresini uzatarak apneyi artırabiliyor.


Bilim insanlarından "hafta sonu" vurgusu: Bu hata kanser riskini artırıyor - 5

Uzmanlar, hafta sonları CPAP gibi tedavi cihazlarının kullanılmamasının yanlış olduğuna dikkat çekiyor. Düzenli uyku saatleri, alkol ve sigaradan uzak durmak, ayrıca reçete edilen tedavilerin hafta sonu da sürdürülmesi öneriliyor.

Bilim insanlarından "hafta sonu" vurgusu: Bu hata kanser riskini artırıyor - 6


Uyku apnesi belirtileri arasında yüksek sesle horlama, uyurken boğulma hissi, dinlenememiş uyanma ve gündüz aşırı yorgunluk bulunuyor. Uzmanlar bu semptomları yaşayan kişilerin uyku testleri için doktora başvurmasını tavsiye ediyor.

DAHA FAZLA GÖSTER