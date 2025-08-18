Bilim insanlarından "hafta sonu" vurgusu: Bu hata kanser riskini artırıyor
Avustralya’daki Flinders Üniversitesi liderliğinde yürütülen uluslararası bir araştırma, hafta sonları geç saatlere kadar uyumanın, alkol tüketmenin ve düzensiz uyku düzeninin uyku apnesi semptomlarını şiddetlendirebileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar bu duruma yeni bir isim verdi: “Sosyal Apne”.
Daily Mail'de yer alan habere göre; Obstrüktif uyku apnesi, uyku sırasında tekrarlayan nefes durmaları ve horlamayla kendini gösteren ciddi bir sağlık sorunu. İngiltere’de 8 ila 10 milyon, ABD’de ise 30 milyona yakın kişiyi etkileyen hastalık, tedavi edilmediğinde kalp-damar rahatsızlıkları, diyabet, depresyon ve hatta kazalarla ilişkilendiriliyor.