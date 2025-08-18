Bilim insanlarından "hafta sonu" vurgusu: Bu hata kanser riskini artırıyor

70 BİN KİŞİNİN UYKU VERİSİ İNCELENDİ

Araştırmada, 70 binden fazla kişinin uyku verileri analiz edildi. Katılımcıların cumartesi günleri, çarşamba günlerine kıyasla orta ila şiddetli apne yaşama ihtimalinin yüzde 18 daha fazla olduğu belirlendi. Riskin özellikle erkeklerde (%21), 60 yaş altı bireylerde (%24) daha yüksek olduğu saptandı.



Hafta sonu geç uyumak veya uyku saatini değiştirmek de riski artırıyor. Normalden 45 dakika daha fazla uyumak apneyi yüzde 47 oranında kötüleştirirken, bir saatten fazla uyku kayması yani “sosyal jetlag” riski yüzde 38 artırıyor.





