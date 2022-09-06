Bilim insanlarından "Kıyamet Buzulu" parmak uçlarında duruyor uyarısı: Felaket bir yıl içinde bile gerçekleşebilir

KÜRESEL DENİZ SEVİYESİNDE 3 METRE YÜKSELME

Batı Antarktika’da yer alan buzul, küresel deniz seviyesinin yükselmesi hakkında tahminlerde bulunmaya çalışan araştırmacılar için önemli bir önem taşıyor. Çünkü, Thwaites'in ve çevresindeki buzlu havzaların toplam kaybı, küresel deniz seviyelerini 3 metreye kadar yükseltebilir. Bu nedenle, Thwaites aynı zamanda 'Kıyamet Buzulu' olarak da adlandırılıyor.