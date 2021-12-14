Bilim insanlarından "Kıyamet Buzulu" uyarısı: Beş yıl içinde arabanın ön camı gibi parçalanacak

Bu pürüzsüz yüzeye rağmen, yere nüfuz eden radar, yerel hidrostatik dengede olmayan çok sayıda bazal yarık dahil olmak üzere zayıf bir ince buz bölgesi ve karmaşık bazal topografya gösteriyor. Bu yerel dengesizlik, buz sahanlığının bu kritik bölümünü daha da zayıflatan yüksek dikey kesme gerilmelerinin varlığını kanıtlıyor.”