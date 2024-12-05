Bilim insanlarından kıyamet senaryosu! Çevresindeki gezegenleri yok etti, sırada Dünya var
Bilim insanları tarafından yapılan araştırma sonucunda yeni kıyamet senaryosu ortaya çıktı. "Astronomy and Astrophysics" adlı dergide yayımlanan makalede, güneş sisteminin bir yıldız tarafından tamamen yok edileceği ve ardından gezegenleri yutacağı iddia edildi. Prof. Leen Decin, bu sürecin ne kadar sürede oluşacağını ve dünya üzerindeki yaşamın kesinlikle son bulacağını belirtti.
Belçikalı bilim insanları, Güneş'in kaderine ışık tutabilecek çarpıcı bir araştırmaya imza attı. Güneş'e benzeyen L2 Puppis yıldızının ölmeden önce yüzlerce kat büyüyerek çevresindeki gezegenleri yok ettiği tespit edildi. Benzer bir senaryonun Güneş Sistemi'nde de yaşanabileceği iddia edildi.