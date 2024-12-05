Bilim insanlarından kıyamet senaryosu! Çevresindeki gezegenleri yok etti, sırada Dünya var

Bilim insanları tarafından yapılan araştırma sonucunda yeni kıyamet senaryosu ortaya çıktı. "Astronomy and Astrophysics" adlı dergide yayımlanan makalede, güneş sisteminin bir yıldız tarafından tamamen yok edileceği ve ardından gezegenleri yutacağı iddia edildi. Prof. Leen Decin, bu sürecin ne kadar sürede oluşacağını ve dünya üzerindeki yaşamın kesinlikle son bulacağını belirtti.

Bilim insanlarından kıyamet senaryosu! Çevresindeki gezegenleri yok etti, sırada Dünya var - 1

Belçikalı bilim insanları, Güneş'in kaderine ışık tutabilecek çarpıcı bir araştırmaya imza attı. Güneş'e benzeyen L2 Puppis yıldızının ölmeden önce yüzlerce kat büyüyerek çevresindeki gezegenleri yok ettiği tespit edildi. Benzer bir senaryonun Güneş Sistemi'nde de yaşanabileceği iddia edildi.

DÜNYA HABERLERİ

Bilim insanlarından kıyamet senaryosu! Çevresindeki gezegenleri yok etti, sırada Dünya var - 2

ÇEVRESİNDEKİ GEZEGENLERİ YOK ETTİ

"Astronomy and Astrophysics" dergisinde 2016 yılında yayımlanan araştırmaya göre, Leuven Astronomi Enstitüsünden bilim insanları, ALMA teleskopuyla yaptıkları gözlemler sonucunda, L2 Puppis'in yaklaşık 5 milyar yıl önce bir kızıl dev haline geldiğini ve çevresindeki gezegenleri yok ettiğini ortaya koydu.

Bilim insanlarından kıyamet senaryosu! Çevresindeki gezegenleri yok etti, sırada Dünya var - 3

DÜNYA ÜZERİNDEKİ YAŞAM YOK OLACAK

Araştırma ekibinden Prof. Leen Decin, Güneş'in gelecekte benzer bir dönüşüm geçireceğini belirterek, "Güneş, Merkür ve Venüs'ü yuttuktan sonra cüce bir yıldıza dönüşecek. Bu süreç yaklaşık iki milyar yıl sürecek ve Dünya üzerindeki yaşam büyük ihtimalle yok olacak." açıklamasında bulundu.

Bilim insanlarından kıyamet senaryosu! Çevresindeki gezegenleri yok etti, sırada Dünya var - 4

Bilim insanları, L2 Puppis’in gezegenler üzerindeki etkilerini inceleyerek, Güneş Sistemi’nin benzer bir süreçte nasıl değişeceğini anlamaya çalışıyor.

Bilim insanlarından kıyamet senaryosu! Çevresindeki gezegenleri yok etti, sırada Dünya var - 5

Prof. Decin, "Güneş’in boyut ve parlaklık açısından geçireceği değişimler, Dünya üzerindeki tüm yaşamı sona erdirebilir" dedi.

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