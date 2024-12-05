Bilim insanlarından kıyamet senaryosu! Çevresindeki gezegenleri yok etti, sırada Dünya var

DÜNYA ÜZERİNDEKİ YAŞAM YOK OLACAK

Araştırma ekibinden Prof. Leen Decin, Güneş'in gelecekte benzer bir dönüşüm geçireceğini belirterek, "Güneş, Merkür ve Venüs'ü yuttuktan sonra cüce bir yıldıza dönüşecek. Bu süreç yaklaşık iki milyar yıl sürecek ve Dünya üzerindeki yaşam büyük ihtimalle yok olacak." açıklamasında bulundu.