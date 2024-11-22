Bilim insanlarından korkutan uyarı: Felaket senaryosu yaklaşıyor, 30 milyon kişi hayatını kaybedebilir!

İklim değişikliği ve hava kirliliği, insanlık için giderek büyüyen bir tehdit oluşturuyor; bilim insanları, bu iki faktör üzerinde yaptığı çalışmada geleceğe yönelik endişe verici uyarıda bulundu.

Max Planck Kimya Enstitüsü uzmanları tarafından yapılan yeni araştırmaya göre, İklim değişikliği ve hava kirliliği, 2100 yılına kadar insan nüfusunu ciddi şekilde etkileyecek.