Bilim insanlarından korkutan uyarı: Felaket senaryosu yaklaşıyor, 30 milyon kişi hayatını kaybedebilir!

Bilim insanlarının iklim değişikliği ve hava kirliliğinin etkileri üzerine yaptığı yeni bir araştırma, gelecek için endişe verici sonuçlar ortaya koydu. Max Planck Kimya Enstitüsü uzmanlarının yürüttüğü çalışmaya göre, bu iki faktör 2100 yılına kadar dünya genelinde yaklaşık 30 milyon kişinin ölümüne neden olabilir.

Bilim insanlarından korkutan uyarı: Felaket senaryosu yaklaşıyor, 30 milyon kişi hayatını kaybedebilir! - 1

İklim değişikliği ve hava kirliliği, insanlık için giderek büyüyen bir tehdit oluşturuyor; bilim insanları, bu iki faktör üzerinde yaptığı çalışmada  geleceğe yönelik endişe verici uyarıda bulundu. 

Max Planck Kimya Enstitüsü  uzmanları tarafından yapılan yeni araştırmaya göre, İklim değişikliği ve hava kirliliği, 2100 yılına kadar insan nüfusunu ciddi şekilde etkileyecek. 

DÜNYA HABERLERİ

Bilim insanlarından korkutan uyarı: Felaket senaryosu yaklaşıyor, 30 milyon kişi hayatını kaybedebilir! - 2

GÜNEY VE DOĞU ASYA'DA TEHLİKE

Araştırma, 2000-2090 yılları arasındaki verilerin 10 yıllık dönemler halinde incelenmesiyle gerçekleştirildi. Sonuçlar, ölümlerin büyük çoğunluğunun Güney ve Doğu Asya’da yaşanacağını gösteriyor. Bölgedeki yaşlanan nüfus ve kronik hava kirliliği, bu karamsar tabloyu destekleyen başlıca etkenler arasında yer alıyor.

Bilim insanlarından korkutan uyarı: Felaket senaryosu yaklaşıyor, 30 milyon kişi hayatını kaybedebilir! - 3

ŞİMDİDEN BAŞLADI

Batı Avrupa, Kuzey Amerika, Avustralasya ve Asya-Pasifik gibi yüksek gelirli bölgelerde ise aşırı sıcaklıklara bağlı ölümlerin, hava kirliliğinden kaynaklanan ölümleri geçeceği öngörülüyor.

ABD, İngiltere, Fransa, Japonya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde bu eğilimin şimdiden başladığı belirtiliyor.

Bilim insanlarından korkutan uyarı: Felaket senaryosu yaklaşıyor, 30 milyon kişi hayatını kaybedebilir! - 4

YEDİ KAT ARTIŞ BEKLENİYOR

Birleşmiş Milletler’in son raporuna göre, yüzyılın sonunda dünya genelinde sıcaklıklar 3,1 derece artabilir. Uzmanlar bu senaryoyu "felaket" olarak nitelendiriyor.

Dr. Andrea Pozzer, "2000 yılında aşırı sıcak ve soğuk hava koşulları nedeniyle yılda 1,6 milyon kişi hayatını kaybederken, bu rakamın 2100’de 10,8 milyona çıkması bekleniyor. Bu, yaklaşık yedi katlık bir artış demek," diye uyarıda bulundu.

Bilim insanlarından korkutan uyarı: Felaket senaryosu yaklaşıyor, 30 milyon kişi hayatını kaybedebilir! - 5

ACİL EYLEM ÇAĞRISI

Uzmanlar, iklim değişikliği ve hava kirliliğiyle mücadelede daha güçlü politikaların hayata geçirilmediği takdirde, bu ölüm oranlarının kaçınılmaz olduğunu vurguluyor. Özellikle yoğun nüfuslu ve düşük gelirli bölgelerde yaşayanlar için büyük bir tehdit oluşturuyor.

Gerekli önlemlerin alınmaması durumunda sadece sağlık alanında değil, ekonomi ve sosyal yaşamda da ciddi sonuçlar yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunuluyor.

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