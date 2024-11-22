Bilim insanlarından korkutan uyarı: Felaket senaryosu yaklaşıyor, 30 milyon kişi hayatını kaybedebilir!
Bilim insanlarının iklim değişikliği ve hava kirliliğinin etkileri üzerine yaptığı yeni bir araştırma, gelecek için endişe verici sonuçlar ortaya koydu. Max Planck Kimya Enstitüsü uzmanlarının yürüttüğü çalışmaya göre, bu iki faktör 2100 yılına kadar dünya genelinde yaklaşık 30 milyon kişinin ölümüne neden olabilir.
İklim değişikliği ve hava kirliliği, insanlık için giderek büyüyen bir tehdit oluşturuyor; bilim insanları, bu iki faktör üzerinde yaptığı çalışmada geleceğe yönelik endişe verici uyarıda bulundu.
Max Planck Kimya Enstitüsü uzmanları tarafından yapılan yeni araştırmaya göre, İklim değişikliği ve hava kirliliği, 2100 yılına kadar insan nüfusunu ciddi şekilde etkileyecek.