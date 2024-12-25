Bilim insanlarından kritik uyarı: İklim kaosu, gıda kıtlıkları, sosyoekonomik kriz getirecek! "İnsanlık buna hazır değil"
Dünya üzerinde sessizce bekleyen yüzlerce volkan, modern insanlık için görünmez bir tehdit oluşturuyor. Bilim insanları, 21. yüzyılda gerçekleşebilecek bir mega volkanik patlamanın yalnızca iklimi değil, küresel düzeni de derinden sarsacağını söylüyor.
Bilim insanları, 21. yüzyılda Dünya'nın büyük bir volkanik patlamayla karşı karşıya kalma olasılığının yüzde 16 olduğunu belirterek, insanlığın bu tür bir felakete yönelik hiçbir hazırlığının olmadığını vurguladı.