Bilim insanlarından kritik uyarı: İklim kaosu, gıda kıtlıkları, sosyoekonomik kriz getirecek! "İnsanlık buna hazır değil"

Dünya üzerinde sessizce bekleyen yüzlerce volkan, modern insanlık için görünmez bir tehdit oluşturuyor. Bilim insanları, 21. yüzyılda gerçekleşebilecek bir mega volkanik patlamanın yalnızca iklimi değil, küresel düzeni de derinden sarsacağını söylüyor.

Bilim insanlarından kritik uyarı: İklim kaosu, gıda kıtlıkları, sosyoekonomik kriz getirecek! "İnsanlık buna hazır değil" - 1

Bilim insanları, 21. yüzyılda Dünya'nın büyük bir volkanik patlamayla karşı karşıya kalma olasılığının yüzde 16 olduğunu belirterek, insanlığın bu tür bir felakete yönelik hiçbir hazırlığının olmadığını vurguladı.

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Bilim insanlarından kritik uyarı: İklim kaosu, gıda kıtlıkları, sosyoekonomik kriz getirecek! "İnsanlık buna hazır değil" - 2

1815’te Tambora Yanardağı’nın patlamasıyla başlayan “Yazsız Yıl” gibi bir olayın günümüzde tekrar yaşanması durumunda, küresel çapta iklim kaosu, gıda kıtlıkları ve sosyoekonomik çöküşün kapıda olduğu uyarısı yapıldı.

Bilim insanlarından kritik uyarı: İklim kaosu, gıda kıtlıkları, sosyoekonomik kriz getirecek! "İnsanlık buna hazır değil" - 3

DÜNYAYI DEĞİŞTİREN AFET

1815’te Tambora Yanardağı'nın atmosfere saldığı gaz ve toz tabakası, küresel sıcaklıkları 1 santigrat derece düşürmüş ve dünya genelinde kıtlık, hastalık ve ölümlere neden olmuştu. Dr. Michael Rampino, benzer bir patlamanın etkilerinin bugün daha yıkıcı olabileceğini belirterek, modern dünyanın istikrarsız yapısının bu felaketin sonuçlarını daha ağır hale getireceğini söyledi.

Bilim insanlarından kritik uyarı: İklim kaosu, gıda kıtlıkları, sosyoekonomik kriz getirecek! "İnsanlık buna hazır değil" - 4

Jeolojik araştırmalar, geçmişteki volkanik patlamaların gezegeni geçici olarak 1-1,5 santigrat derece soğuttuğunu gösteriyor. 1257’de Endonezya’da Samalas Yanardağı’nın patlaması, yüzlerce yıl sürecek Küçük Buzul Çağı’nı başlatmıştı. 1991’de Pinatubo Yanardağı’nın patlaması ise küresel sıcaklıkları birkaç yıl boyunca 0,5 santigrat derece düşürdü.

Bilim insanlarından kritik uyarı: İklim kaosu, gıda kıtlıkları, sosyoekonomik kriz getirecek! "İnsanlık buna hazır değil" - 5

EN ÇOK BU ÜLKELER ETKİLENECEK

Volkanolog Dr. Thomas Aubry’nin araştırması, iklim değişikliğinin volkanların davranışlarını bile etkileyebileceğini ortaya koyuyor. Artan yağışlar ve eriyen buzullar, yeraltındaki magma havuzlarındaki basıncı değiştirerek beklenmedik patlamalara yol açabilir. Bu durum, özellikle İzlanda, Şili ve Endonezya gibi bölgeleri tehdit ediyor.

Bilim insanlarından kritik uyarı: İklim kaosu, gıda kıtlıkları, sosyoekonomik kriz getirecek! "İnsanlık buna hazır değil" - 6

RİSK ÇOK BÜYÜK

Bilim insanları, olası büyük bir patlamanın etkilerini anlamak için buz çekirdeklerinden ve eski ağaç halkalarından elde edilen verilere dayanarak çalışıyor. Ancak hala büyük belirsizlikler var. Dr. Markus Stoffel, “Ne zaman ve hangi volkanın patlayacağını tahmin etmek hala imkansız” diyerek hazırlık eksikliğine dikkat çekiyor.

Bilim insanlarından kritik uyarı: İklim kaosu, gıda kıtlıkları, sosyoekonomik kriz getirecek! "İnsanlık buna hazır değil" - 7

Volkanik felaketlerin potansiyel etkileri arasında mahsul kayıpları, gıda kıtlığı ve kitlesel göçler yer alıyor.

Araştırmacılar, politika yapıcıları bu tür olaylara karşı tahliye planları ve uluslararası yardım stratejileri geliştirmeye çağırıyor. 

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