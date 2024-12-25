Bilim insanlarından kritik uyarı: İklim kaosu, gıda kıtlıkları, sosyoekonomik kriz getirecek! "İnsanlık buna hazır değil"

DÜNYAYI DEĞİŞTİREN AFET

1815’te Tambora Yanardağı'nın atmosfere saldığı gaz ve toz tabakası, küresel sıcaklıkları 1 santigrat derece düşürmüş ve dünya genelinde kıtlık, hastalık ve ölümlere neden olmuştu. Dr. Michael Rampino, benzer bir patlamanın etkilerinin bugün daha yıkıcı olabileceğini belirterek, modern dünyanın istikrarsız yapısının bu felaketin sonuçlarını daha ağır hale getireceğini söyledi.