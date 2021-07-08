Bilim insanlarından küresel ısınma uyarısı: Aşırı sıcaklıklar nedeniyle her yıl 5 milyondan fazla insan ölüyor

Guo şunları söyledi: "Gelecekte, soğuğa bağlı ölümler azalmaya devam edecek, ancak ısıya bağlı ölümler artmaya devam edeceğinden, bu bir kırılma noktası olacağı anlamına geliyor.

Avrupa'da zaten sıcaklıklarla ilişkili ölüm oranlarında genel bir artış yaşanıyor. İklim değişikliğinin önüne geçmek için herhangi bir önlem almazsak, daha fazla ölüm göreceğiz.”