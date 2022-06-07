Bilim insanlarından küresel ısınma uyarısı: En iyi senaryoda bile felaketlerin önlenmesi imkansız

Dvorak, "Eylemlerimiz ve politikalarımızla gelecekteki küresel ısınmanın ne kadar önlenebileceğine ve geçmiş emisyonlar nedeniyle ne kadar ısınmanın kaçınılmaz olduğuna bakmamız bizim için önemli. Bence bu daha önce net bir şekilde çözülmedi” dedi.