Bilim insanlarından şirketlere tavsiye: Haftada dört gün evden çalışmak hava kirliliğini büyük ölçüde azaltıyor

Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) Çevre Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, haftada iki, üç veya dört gün evden çalışıldığı olmak üzere üç farklı senaryoyu inceledi. Sonuçlarda nitrojen dioksit seviyelerinin sırasıyla yüzde 4, yüzde 8 ve yüzde 10 azaldığı görüldü.