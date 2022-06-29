Bilim insanlarından süpervirüs uyarısı: Hızla yayılabilir

Corona virüs, maymun çiçeği şimdi de MRSA... Bilim insanları domuzlardan bulaşan ve antibiyotik dirençli süpervirüs için uyarıda bulundu. Virüsün domuz yetiştiriciliğinde aşırı antibiyotik kullanımından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 29.06.2022 - 17:31

Bilim insanlarından süpervirüs uyarısı: Hızla yayılabilir - 1

Bilim insanları domuzlardan bulaşan ve MRSA olarak bilinen ölümcül süpervirüsün insanlar arasında yayılabileceği uyarısında bulundu.

Bilim insanlarından süpervirüs uyarısı: Hızla yayılabilir - 2

Nature World News'in haberine göre, yeni bir çalışma, antibiyotikle tedaviye direnç gösteren MRSA'nın domuzlardan kaynaklanan yeni bir türünü ortaya çıkardı.

Bilim insanlarından süpervirüs uyarısı: Hızla yayılabilir - 3

Yeni türün ortaya çıkmasının, domuz yetiştiriciliğinde uygulanan antibiyotiklerin yaygın olarak kullanılmasının bir sonucu olabileceği öne sürüldü.

Bilim insanlarından süpervirüs uyarısı: Hızla yayılabilir - 4

Cambridge Üniversitesinin araştırma raporunda, artan insan enfeksiyonlarını gösteren verilere dayanarak yeni türün halk sağlığına yönelik potansiyel tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Bilim insanlarından süpervirüs uyarısı: Hızla yayılabilir - 5

Raporda ayrıca enfekte olan kişilerin çiftlik hayvanları ile doğrudan temasının bulunmadığı belirtildi.

Bilim insanlarından süpervirüs uyarısı: Hızla yayılabilir - 6

Yeni süpervirüs türü, insan vücuduna hızla adapte olan ve antibiyotiklere karşı direnç özelliğini koruyan CC398 olarak adlandırılıyor.

Araştırmanın detayları eLife dergisinde yayımlandı.

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