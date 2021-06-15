Bilim insanlarından "Süveyş Kanalı" uyarısı: İstilacı türlerin Akdeniz'deki yıkıcı etkisi büyüyecek

Bilim insanları, istilacı türlerin deniz ve okyanuslardaki plastik atıklarla yolculuk ettiğini ifade ederek, geldikleri yeni kıyılardaki ekosistemleri tehdit ettiğini açıkladı. Araştırmacılar ayrıca Kızıldeniz’i Akdeniz’e bağlayan Süveyş kanalı aracılığıyla yaklaşık 455 yabancı türün Türkiye’nin de kıyısı olduğu Akdeniz’e geldiğini söyledi. Bu türlerden bazılarının zehirli olduğunu ve yerli türlerin yanı sıra insan sağlığı için büyük bir risk oluşturduğuna dikkat çeken uzmanlar, Süveyş Kanalı’nın genişletilmesinin büyük bir çevre yıkımına neden olabileceği konusunda uyardı.

ntv.com.tr 15.06.2021 - 11:42 | Son Güncelleme : 15.06.2021 - 11:56

Bilim insanlarından "Süveyş Kanalı" uyarısı: İstilacı türlerin Akdeniz'deki yıkıcı etkisi büyüyecek - 1

Japonya'da 2011 yılında meydana gelen tsunami felaketi, yaklaşık 16 bin kişiyi öldürdü, evleri ve alt yapıyı tahrip etti ve tahmini olarak 5 milyon ton enkazı okyanusa süpürdü. Ancak bu enkaz ortadan kaybolmadı. Bir kısmı Pasifik boyunca sürüklenerek Hawaii, Alaska ve California kıyılarına ulaştı ve onunla istilacı türleri de beraberinde götürdü.

Bilim insanlarından "Süveyş Kanalı" uyarısı: İstilacı türlerin Akdeniz'deki yıkıcı etkisi büyüyecek - 2

ABD'NİN KIYILARINA YAKLAŞIK 300 JAPON İSTİLACI TÜR YERLEŞTİ

Yaklaşık 300 farklı ve yerli olmayan tür, bir "kitlesel rafting" etkinliği olarak düşünülebilecek olayda, okyanustaki atıklara tutunarak yolculuk etti. 2017 yılında ABD merkezli Smithsonian Çevre Araştırma Merkezi, deniz salyangozları, deniz anemonları ve izopodlar da dahil olmak üzere tsunamiden sonra uzak kıyılara taşınan 289 Japon deniz türünü belirledi.

Bilim insanlarından "Süveyş Kanalı" uyarısı: İstilacı türlerin Akdeniz'deki yıkıcı etkisi büyüyecek - 3

İSTİLACI TÜRLER HASTALIKLARI DA BERABERİNDE GETİRİYOR

Bununla birlikte uzmanlar, plastik atıklarla yolculuk eden istilacı türlerin çok büyük ve az bilinen büyük bir tehlike oluşturduğu konusunda uyardı. Plastik çöpleri yeni kıyılara taşıyan istilacı türler, yerli türlerin yaşam alanlarını azaltıyor. Ayrıca,  hastalık taşıma potansiyeli  (mikro algler özel bir tehdittir) nu türler, hali hazırda  aşırı avlanma ve kirlilik nedeniyle baskı altında olan yerel ekosistemler üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. 

Bilim insanlarından "Süveyş Kanalı" uyarısı: İstilacı türlerin Akdeniz'deki yıkıcı etkisi büyüyecek - 4

YERLİ TÜRLERİ YOK EDİYOR

Cambridge Üniversitesi'nden deniz ekoloğu David Barnes'a göre, istilacı türlerin okyanuslardaki yolculuğu, yerel ekosistemlerdeki biyoçeşitliliği ve işlevselliği bozarak yerli türlerin yok olma riskini artırıyor. 

Bilim insanlarından "Süveyş Kanalı" uyarısı: İstilacı türlerin Akdeniz'deki yıkıcı etkisi büyüyecek - 5

Barnes, “Tsunami ayrıca yeni bir şey de gösterdi: Hayvanların çoğu, daha önce mümkün olduğu düşünülenden daha uzun süre, altı yıldan fazla bir süre sürüklenerek hayatta kaldı. Rafting veya okyanusta dağılma, doğal bir olaydır. Deniz organizmaları kendilerini deniz çöpüne bağlar ve yüzlerce kilometre yol alır. Sargassum gibi bazen 3 metre kalınlığında serbest yüzen deniz yosunu kümeleri, her ikisi de zayıf yüzücü olan resif balıkları veya boru balıkları ve denizatı gibi Atlantik'teki belirli ‘rafting türleri’ için bir yuva sağlar” dedi.

Bilim insanlarından "Süveyş Kanalı" uyarısı: İstilacı türlerin Akdeniz'deki yıkıcı etkisi büyüyecek - 6

Tel Aviv Üniversitesi Steinhardt Doğa Tarihi Müzesi küratörü Profesör Bella Galil ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Transokyanus raftingi, deniz evrimsel biyocoğrafyası ve ekolojisinin temel bir özelliğidir ve genellikle tür dağılımlarının küresel modellerinin kökenlerini açıklamak için başvurulur” ifadelerini kullandı.

Bilim insanlarından "Süveyş Kanalı" uyarısı: İstilacı türlerin Akdeniz'deki yıkıcı etkisi büyüyecek - 7

ARTAN PLASTİK KİRLİLİĞİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İSTİLACI TÜRLERİN ADAPTASYONUNU KOLAYLAŞTIRDI

Ancak, Galil yerli olmayan bir türün yeni bir ortamda başarılı bir şekilde hayatta kalmasının önceden nadir olduğunu belirterek, günümüzde bu durumun yükseliş gösterdiğini ifade etti.  Galil, denize atılan atıklardaki büyük artışın yanı sıra terk edilmiş av araç gereçlerinin biyolojik kirlenmeye neden olduğunu belirtti.

Bilim insanlarından "Süveyş Kanalı" uyarısı: İstilacı türlerin Akdeniz'deki yıkıcı etkisi büyüyecek - 8

DOMİNO ETKİSİ

Galil, “Bu durum nadir ve düzensiz bir evrim sürecini gündelik bir evrime dönüştürüyor. İstilacı türler biyolojik çeşitliliği, gıda güvenliğini ve insan refahını tehdit edebilir. Örneğin, 1990 yılında Akdeniz'e ulaşan Avustralya'dan deniz üzümleri, diğer deniz yosunlarının yerini aldı ve sonuçta yerli karından bacaklılarda ve kabuklularda azalmaya yol açan bir domino etkisi yarattı” değerlendirmesinde bulundu.

Bilim insanlarından "Süveyş Kanalı" uyarısı: İstilacı türlerin Akdeniz'deki yıkıcı etkisi büyüyecek - 9

AKDENİZ'E BAZILARI OLDUKÇA TEHLİKELİ OLAN 455 TÜR TAŞINDI

Diğer taraftan, okyanus istilacıları Hint Okyanus’undan Akdeniz’e kadar dünyanın kıyılarını tehdit ediyor. Galil, istilacı türler için  en güçlü koridorlardan birinin Kızıldeniz'i Akdeniz’e bağlayan Süveyş Kanalı olduğunu söyledi. Şu anda Doğu Akdeniz'de listelenen 455 deniz yabancı türün çoğunun,kuzeye doğru olan akıntı sayesinde kanaldan plastik atıklar üzerinde geldiğinin düşünüldüğünü aktardı. 

Bilim insanlarından "Süveyş Kanalı" uyarısı: İstilacı türlerin Akdeniz'deki yıkıcı etkisi büyüyecek - 10

Galil, birçoğu orta ve batı Akdeniz'e yayılan yabancı işgalcilerin, yerli türleri kolonileştirdiğine dikkat çekti ve  bazılarının zehirli olduğunu belirterek insan sağlığına açık bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.  Hint Okyanusu'na özgü uzun dikenli deniz kestaneleri ve göçebe denizanaları, şu anda Akdeniz'de hasara neden olan iki örnek.

Bilim insanlarından "Süveyş Kanalı" uyarısı: İstilacı türlerin Akdeniz'deki yıkıcı etkisi büyüyecek - 11

SÜVEYŞ KANALI'NIN GENİŞLEMESİ İSTİLACI TÜR TEHDİDİNİ BÜYÜTECEK

Öte yandan, Mısır'ın bu yılın başlarında Even Given adlı konteyner gemisinin karaya oturmasının ardından kanalın genişletileceğini açıklamıştı. Ancak, Galil’e göre bu Akdeniz’deki çevre felaketini kötüleştirecek. 

Bilim insanlarından "Süveyş Kanalı" uyarısı: İstilacı türlerin Akdeniz'deki yıkıcı etkisi büyüyecek - 12
Galil,  "Daha büyük kanal, daha büyük gemiler demek. Bu da daha fazla istilacı Kızıldeniz türlerinin Akdeniz'e ulaşması anlamına geliyor" dedi.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER