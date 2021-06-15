Bilim insanlarından "Süveyş Kanalı" uyarısı: İstilacı türlerin Akdeniz'deki yıkıcı etkisi büyüyecek

Barnes, “Tsunami ayrıca yeni bir şey de gösterdi: Hayvanların çoğu, daha önce mümkün olduğu düşünülenden daha uzun süre, altı yıldan fazla bir süre sürüklenerek hayatta kaldı. Rafting veya okyanusta dağılma, doğal bir olaydır. Deniz organizmaları kendilerini deniz çöpüne bağlar ve yüzlerce kilometre yol alır. Sargassum gibi bazen 3 metre kalınlığında serbest yüzen deniz yosunu kümeleri, her ikisi de zayıf yüzücü olan resif balıkları veya boru balıkları ve denizatı gibi Atlantik'teki belirli ‘rafting türleri’ için bir yuva sağlar” dedi.