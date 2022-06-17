Bilim insanlarından umutlandıran keşif: İklim değişikliğine adapte olmayı başaran bir kutup ayısı topluluğu keşfedildi

DİĞER AYILARDAN DAHA KÜÇÜKLER

Bilim insanları, ayrıca bu izole ayı grubunun birkaç yüz yıldır diğer gruplardan ayrı yaşadığını ve diğer ayılardan daha küçük olduğunu keşfetti. Yetişkin dişiler yaklaşık 180 kg ağırlığındayken, diğer popülasyonlardaki yetişkin dişi ayıların 250 kg ağırlığa ulaşabileceğini bildiler. Çalışmadaki ayıların da birkaç yavrusu olduğu da görüldü.