Bilim insanlarından umutlandıran keşif: İklim değişikliğine adapte olmayı başaran bir kutup ayısı topluluğu keşfedildi

Haberler - ntv.com.tr 17.06.2022 - 11:55 | Son Güncelleme : 17.06.2022 - 12:39
Science adlı bilimsel dergide yayımlanan yeni bir çalışma, fok avlamak için genellikle deniz buzuna bağımlı olan kutup ayılarının, iklim ısındıkça devam eden deniz buzu kaybı karşısında şaşırtıcı derecede dirençli olabileceğini gösterdi.
Çalışmanın yazarı olan Washington Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'ndan araştırma bilimcisi Kristin Laidre, "Kutup ayılarının buzsuz bir Kuzey Kutbu'nun nasıl hayatta kalabileceğine dair yanıt aradığınızda, bu tür bir buzul habitatı bir sığınak olabilir" dedi.
Bununla birlikte, araştırmada incelenen kutup ayılarının dağlar ve okyanus akıntıları tarafından diğer kutup ayısı popülasyonlarından izole olduğu ve fiyortlarda yaşayan birkaç yüz hayvanı içerdiği belirtildi. Bu ayılar, Grönland'ın buzullarının kuzeye aktığı sulu bir tatlı su bölgesinde yıl boyunca avlanırken görüldü.
Dr. Laidre, bu tür buzul ortamlarının yaygın olmadığını, ancak Grönland'da ve Arktik Okyanusu'ndaki uzak Norveç takımadaları olan Svalbard'da görüldüğünü söyledi.
Dr. Laidre, "Bu alanda ısrar etmelerinin nedeni, temelde tatlı su buzu olan ve Grönland buz tabakalarından buzullar şeklinde dökülen yapıları erişimlerinin olmasıdır. Kutup ayıları için alışılmadık bir yaşam alanı bu şekilde ortaya çıkıyor” dedi.
Öte yandan, kutup ayıları genel olarak deniz buzu üzerinde yaşayan fokları avlamak için denizden kilometrelerce uzakta bulunuyor. Alaska açıklarındaki bir ayı popülasyonu üzerinde çalışan ABD Jeolojik Araştırma Enstitü'nden Todd Atwood'a göre, deniz buzu örtüsü geri çekildiğinde ve kutup ayıları karada yiyecek aramak zorunda kaldıklarında, orada bulunan küçük kuşlar veya bitkilerle hayatta kalmakta zorlanıyorlar.
Dr. Laidre ve meslektaşları yeni çalışma için buzullarda yaşayan ayıları radyo tasmaları ile izledi ve hayvanlar helikopterlerden atılan dartlarla sakinleştirildikten sonra çıkarılan kürk kümelerinden alınan DNA'ları inceledi.
Araştırmacılar, yeni verileri 30 yıldan fazla tarihi bilgilerle birleştirdi. Ayrıca, postları için hayvanları avlayan ve onlar hakkında detaylı bilgiye sahip olan yerli halktan ayıların konumu, davranışları ve beslenme alışkanlıkları hakkında bilgi aldı.
Bilim insanları, ayrıca bu izole ayı grubunun birkaç yüz yıldır diğer gruplardan ayrı yaşadığını ve diğer ayılardan daha küçük olduğunu keşfetti. Yetişkin dişiler yaklaşık 180 kg ağırlığındayken, diğer popülasyonlardaki yetişkin dişi ayıların 250 kg ağırlığa ulaşabileceğini bildiler. Çalışmadaki ayıların da birkaç yavrusu olduğu da görüldü.
Öte yandan Dr. Atwood, bulguyu kutup ayısı popülasyonlarını anlamada önemli bir ilerleme olarak nitelendirdi, ancak bunun Alaska, Kanada ve Rusya'daki kutup ayılarının Grönland ayılarının başardığı gibi tatlı su buzunda mutlaka hayatta kalabileceklerini göstermediğini söyledi.
Atwood, “Küresel ısınmadan olumsuz etkilenen kutup ayısı oranı, bu değişikliklere uyum sağlayan ayıların sayısını geçecek. Uyum sağlama yeteneklerinin bir sınırı var. Ayıların yüzde 95'inin, deniz buzu gittiğinde başları çok büyük belada olacak” değerlendirmesinde bulundu.
Son olarak Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'ne göre, Kanada, Rusya, Alaska, Grönland ve Norveç'in Arktik bölgelerine yayılmış 19 farklı popülasyonda, dünya çapında şu anda 26 bin kutup ayısı yaşıyor.
1970'lerde getirilen kutup ayısı avı yasağı, kutup ayısı sayılarının sabitlenmesine yardımcı olurken, hayvanlar 2008'den beri ABD hükümeti tarafından tehdit altındaki türler arasında listeleniyor.