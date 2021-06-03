Bilim insanlarından uyarı: Göllerdeki oksijen seviyesi son 40 yılda hızla azaldı

SON 40 YILDA AZALDI

ABD’li bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışmaya göre küresel ısınma, dünya genelinde bulunan göllerdeki oksijen seviyelerinde yaygın bir düşüşe neden olarak vahşi yaşama zarar veriyor ve içme suyu kaynaklarını tehdit ediyor.

Bununla birlikte, okyanuslarda oksijen seviyelerinin düştüğü hali hazırda tespit edilmişti, ancak yeni araştırmalar göllerdeki düşüşün son 40 yılda üç ile dokuz kat daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bilim insanları, oksijen seviyelerinin derin sularda yüzde 19, yüzeyde ise yüzde 5 düştüğünü buldu.