Bilim‌ ‌insanlarından‌ ‌uyarı:‌ ‌Küresel‌ ‌ısınma,‌ ‌domino‌ ‌etkisiyle‌ ‌felaketleri‌ ‌peş‌ ‌peşe‌ ‌getirecek‌ ‌

Bununla birlikte, bilim insanları atmosferdeki sıcaklıkların eşiği geçmesi için gereken karbon dioksit seviyesine çok yakın bir gelecekte ulaşılabileceğini söyledi. Buna göre, on yıllar içerisinde dünyada çok ciddi sonuçlar görülecek. Bunların arasında buzların erimesinden kaynaklanan deniz seviyesinin kıyı kentlerinde metrelerce yükselmesi ve kasırga, siklon ve seller gibi aşırı iklim olayları da yer alıyor.