Bilim insanlarından uyarı: Ozon tabakasındaki rekor boyuttaki delik her geçen gün daha da büyüyor

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA), ozon tabakasında Brezilya'nın üç katı büyüklüğünde olan tarihin en büyük deliklerinden birini tespit etti. Deliğin her geçen biraz daha büyüdüğünü belirten uzmanlari surumun dünyadaki tehlikeli etkilerine karşı uyardı.

Bilim insanlarından uyarı: Ozon tabakasındaki rekor boyuttaki delik her geçen gün daha da büyüyor - 1

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Antarktika üzerinde giderek büyüyen bir ozon tabakası deliği konusunda uyarıda bulundu ve bunun "kayıtlardaki en büyük" deliklerden biri olduğunu açıkladı. 

DÜNYA HABERLERİ

Bilim insanlarından uyarı: Ozon tabakasındaki rekor boyuttaki delik her geçen gün daha da büyüyor - 2

BREZİLYA'NIN 3 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE

ESA tarafından yapılan açıklamada, "Copernicus Sentinel-5P uydusundan" alınan ölçümlerin, 16 Eylül itibariyle "ozon tabakasının inceldiği alanın" 26 milyon kilometrekareye ulaştığını gösterdiği, yani kabaca "Brezilya'nın üç katı büyüklüğünde" olduğu belirtildi. 

Bilim insanlarından uyarı: Ozon tabakasındaki rekor boyuttaki delik her geçen gün daha da büyüyor - 3

AĞUSTOS'TAN BU YANA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Copernicus Atmosfer İzleme Servisi'nde kıdemli bir bilim insanı olan Antje Inness, "Operasyonel ozon izleme ve tahmin hizmetimiz, 2023 yılında ozon deliğinin erken bir başlangıç yaptığını ve Ağustos ortasından bu yana hızla büyüdüğünü gösteriyor." dedi.

Bilim insanlarından uyarı: Ozon tabakasındaki rekor boyuttaki delik her geçen gün daha da büyüyor - 4

ESA, bu yılki olağandışı ozon modellerinin Ocak 2022'de Güney Pasifik'teki Hunga Tonga yanardağının patlamasıyla ilişkili olabileceğini söyledi. Inness, "Patlama stratosfere çok miktarda su buharı enjekte etti ve bu buhar, güney kutup bölgelerine ulaştı." dedi.

Bilim insanlarından uyarı: Ozon tabakasındaki rekor boyuttaki delik her geçen gün daha da büyüyor - 5

Diğer taraftan, araştırmacılar ozon tabakasındaki deliğinin boyutunın  düzenli olarak değiştiğini söyledi. 

Bilim insanlarından uyarı: Ozon tabakasındaki rekor boyuttaki delik her geçen gün daha da büyüyor - 6

Buna göre, her Ağustos ayında, Antarktika İlkbaharı'nın başlangıcında delik  büyümeye başlıyor ve Ekim ayı civarında zirveye ulaşıyor. Ardından delik kapanmaya başlıyor. Bunun nedenini ise Antarktika'nın yaz mevsimine girmesi ve stratosferdeki sıcaklıkların yükselmeye başlaması oluşturuyor.

Bilim insanlarından uyarı: Ozon tabakasındaki rekor boyuttaki delik her geçen gün daha da büyüyor - 7

Ancak, Inness ozon deliğinin son üç yılda normalden daha geç kapandığını belirterek, “Bunun nedeni kısmen Avustralya'da 2019-20 yıllarında yaşanan ve ozon tabakasını tahrip eden büyük miktarda duman salan Kara Yaz orman yangınlarıydı. Ayrıca bu yıl birkaç hafta erken, Ağustos ayının hemen başında açıldı ve ne zaman kapanacağı kesin olarak belli değil.” diye konuştu. 

Bilim insanlarından uyarı: Ozon tabakasındaki rekor boyuttaki delik her geçen gün daha da büyüyor - 8

Diğer taraftan, donmuş kıta üzerindeki ozon tabakasının incelmesi ilk kez 1985 yılında tespit edildi ve son 35 yılda deliği küçültmek için çeşitli önlemler alındı.

Bilim insanlarından uyarı: Ozon tabakasındaki rekor boyuttaki delik her geçen gün daha da büyüyor - 9

MONTREAL PROTOKOLÜ'NE DARBE

Uzmanlar 1987 yılında yürürlüğe giren Montreal Protokolü'nün deliğin iyileşmesine yardımcı olduğundan eminler, ancak Avrupa'nın Copernicus Sentinel-5P uydusunun bu yılki ölçümleri bu çabalara darbe vurdu.

Bilim insanlarından uyarı: Ozon tabakasındaki rekor boyuttaki delik her geçen gün daha da büyüyor - 10

OZON TABAKASI NEDİR? OZON TABAKASININ ÖNEMİ NEDİR?

Ozon tabakası, Dünya'nın atmosferinin üst katmanlarında bulunan bir bölgeyi ifade eder ve bu bölge ozon gazının yoğun olduğu bir atmosferik tabakadır. Ozon molekülleri (O3), atmosferin bu bölgesinde daha yoğun bir şekilde bulunur. Bu tabaka, genellikle "ozon tabakası" veya "ozon katmanı" olarak adlandırılır.

Ozon tabakasının en önemli özelliği, Güneş'ten gelen zararlı ultraviyole (UV) radyasyonun büyük bir kısmını emmesidir. Bu, yeryüzüne ulaşan UV ışınlarının büyük bir kısmını filtreleyerek canlı organizmaların, özellikle insanların ve diğer yaşam formlarının UV radyasyonunun zararlı etkilerinden korunmasına yardımcı olur.

Bilim insanlarından uyarı: Ozon tabakasındaki rekor boyuttaki delik her geçen gün daha da büyüyor - 11

Ozon tabakasının incelmesi, özellikle kloroflorokarbonlar (CFC'ler) ve benzeri kimyasal maddelerin kullanımının yaygınlaşmasıyla ilişkilendirilen bir sorundur. Bu kimyasallar, ozon moleküllerini parçalayarak ozon tabakasının incelmesine yol açarlar. 1987 Montreal Protokolü gibi uluslararası anlaşmalar, bu tür kimyasal maddelerin üretimini ve kullanımını azaltmayı amaçlayarak ozon tabakasının korunmasına yönelik önlemler almıştır.

Sonuç olarak, ozon tabakası, gezegenimizde yaşamı koruyan önemli bir atmosferik katmandır ve çevresel koruma çabalarıyla korunmaktadır.

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