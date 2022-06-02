Bilim insanlarından yeni optik illüzyon: İnsanların yalnızca yüzde 14’ü gerçeği görüyor

Öte yandan çalışmanın yazarları, ahtapotlar gibi 'kamera tipi' gözlere sahip diğer omurgalı türlerinin ve hatta omurgasız hayvanların bile aynı yanılsamayı algılamasının mümkün olduğunu açıkladı.

Ahtapot gözleri, insan gözündeki mercek gibi şekil değiştirmek yerine, tıpkı bir kamera veya teleskop merceği gibi hareket yoluyla odaklanıyor.