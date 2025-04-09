Bilim insanlarını şaşırtan gizemli vaka: Diz ameliyatından sonra farklı bir dille konuşmaya başladı

NADİR BİR NÖROLOJİK DURUM

Bu olağan durum, "Yabancı Dil Sendromu" (FLS) olarak bilinen nadir bir nörolojik hastalığa işaret ediyor. FLS, bir kişinin, bilinçli bir şekilde ana dilinden uzaklaşıp, ikinci bir dile yönelmesi durumudur. Bazı vakalarda, hastalar yalnızca dil değiştirir, ancak aksanlarında da bariz bir değişiklik gözlemlenebilir.



FLS’nin yanı sıra, "Yabancı Aksan Sendromu" (FAS) da oldukça nadir bir durumdur. Her iki sendrom da, beyin hasarları, felç, kafa travmaları veya beyin tümörleri gibi durumlarla ilişkilendirilebilir. Bu sendromlar, beynin "Broca alanı" adı verilen, konuşma ve dil merkezinin zarar görmesi sonucu gelişir. Bu alan, frontal lobda bulunur ve dilin doğru şekilde kullanılması için son derece önemlidir.



1917 yılından bu yana yalnızca 100 kadar FLS ve FAS vakası rapor edilmiştir. Bu vakaların çoğu, büyük beyin travmaları, felç ya da beyin kanamaları sonrası ortaya çıkmıştır.





