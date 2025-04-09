Bilim insanlarını şaşırtan gizemli vaka: Diz ameliyatından sonra farklı bir dille konuşmaya başladı
Bir genç kızın, rutin bir diz ameliyatı sonrasında farklı bir dil konuşmaya başlaması, bilim dünyasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Felemenkçe konuşan 17 yaşındaki lise öğrencisi, Hollanda’da geçirdiği bir futbol sakatlığının ardından ortopedik bir operasyon geçirdi. Ancak, ameliyatın ardından yaşadığı olağanüstü durum, tüm tıbbi çevreleri derinden etkiledi.
2022 yılında Hollanda’daki bir hastaneye kaldırılan genç kız, başarılı geçen ameliyatın ardından uyanıp, İngilizce konuşmaya başladı. Dahası, Amerika’nın Utah eyaletinde olduğunu iddia ediyordu. Oysa, genç kız daha önce yalnızca okulda ders sırasında İngilizce konuşmuştu. Ancak ameliyat sonrası, ana dili olan Felemenkçeyi konuşamaz hale geldi ve ailesini tanıyamıyordu.
Durum, tıbbi literatüre göre son derece nadir olan bir sendromun belirtisi olarak kayıtlara geçti. Yapılan incelemelere göre, gencin hiçbir psikiyatrik geçmişi bulunmuyor ve ailesinde benzer bir tıbbi durum da görülmemişti. Ancak, anestezinin ardından yaşanan bu garip değişim, medikal dünyada büyük bir merak konusu oldu.