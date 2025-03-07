Bilim insanlarının "doğal antibiyotik" keşfi: Mikroplara karşı hücrelerin gizli silahı

Buna göre uzmanlar, hücrelerde proteinleri parçalayan "proteazomların" bakteriyel enfeksiyona karşı bağışıklık sistemine katkı sağladığını saptadı.



"Çöp karıştırma" adı verilen bilimsel süreç kapsamında laboratuvarda büyüyen bakteriler ve sepsisli fareler üzerinde test yapıldı.



Bu süreçte laboratuvarda hücreleri alınıp proteazomu devre dışı bırakılan Salmonella gibi bakterilerin enfekte edilmesi daha kolay hale geldi.



Proteinleri geri dönüştüren proteazomun, bakteri öldürücü kimyasallardan oluşan bir depo ortaya çıkaran gizli bir mekanizması olduğu belirlendi.



Hücre içinde proteazomların, bakterileri tespit edebildiği ve bunun büyümesini durdurmak için karşı savunmalar oluşturabildiği bulundu.



Makalede, "Bu bulgular, bulaşıcı hastalıklarla mücadelede daha önce tanımlanmamış tedavi stratejilerinin önünü açabilir" ifadesi kullanıldı.



Bağışıklık sistemindeki yeni keşfin, "antimikrobiyal dirençli (AMR) enfeksiyonlarla mücadelede" yaygın antibiyotiklere alternatif oluşturabileceği iddia edildi.





