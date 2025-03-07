Bilim insanlarının "doğal antibiyotik" keşfi: Mikroplara karşı hücrelerin gizli silahı
Bilim insanları bağışıklık sisteminde "doğal antibiyotiklerin kaynağı olabilecek" yeni bir bölüm keşfetti.
BBC'nin haberine göre, Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) tarafından desteklenen uzmanlar, bulaşıcı hastalıkların tedavisini dönüştürebilecek yeni bir keşif yaptı.
Keşif, "Nature" dergisinde "protein atıkları insan hücrelerinin savunma stratejisi olarak antibiyotiklere dönüştürüldü" başlıklı makalede yayımlandı.