Bilim insanlarının Titanik enkazını kaldırmak için önerdiği ilginç yöntemler

Titanik 15 Nisan 1912’de 2 bin 224 yolcusu ve mürettebatıyla İngiltere’nin Southampton kentinden ABD’nin New York kentine giderken bir buzdağına çarparak battı. Tarihin en büyük deniz kazalarından biri olan olayda bin 514 kişi hayatını kaybetti.



Gemi battıktan sonra bilim insanları, en ünlü gemi enkazını okyanusun dibinden çıkarmak için çeşitli fikirler ortaya attı. İşte Titanik'i okyanusun dibinden çıkarmak için yapılan bazı ilginç planlar.