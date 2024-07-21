Bilim insanlarının Titanik enkazını kaldırmak için önerdiği ilginç yöntemler

15 Nisan 1912 tarihinde bir buzdağına çarparak batan dünyanın en ünlü gemisi Titanik'in enkazının yüzeye çıkarılması için birçok girişimde bulunuldu. Ancak teknik zorluklar, derin deniz koşulları ve geminin kırılgan yapısı bu çabaları engelledi. Bazı öneriler ise fikirden öteye geçemedi. İşte Titanik'i yüzeye çıkarmak için önerilen bazı ilginç yöntemler

Bilim insanlarının Titanik enkazını kaldırmak için önerdiği ilginç yöntemler - 1

Titanik 15 Nisan 1912’de 2 bin 224 yolcusu ve mürettebatıyla İngiltere’nin Southampton kentinden ABD’nin New York kentine giderken bir buzdağına çarparak battı. Tarihin en büyük deniz kazalarından biri olan olayda bin 514 kişi hayatını kaybetti.

Gemi battıktan sonra bilim insanları, en ünlü gemi enkazını okyanusun dibinden çıkarmak için çeşitli fikirler ortaya attı. İşte Titanik'i okyanusun dibinden çıkarmak için yapılan bazı ilginç planlar.

DÜNYA HABERLERİ

Bilim insanlarının Titanik enkazını kaldırmak için önerdiği ilginç yöntemler - 2

BUZDAĞI İLE KAPLAMAK

1970'lerde İngiltere'nin Walsall kentinden yaşan nakliye müteahhidi Arthur Hickey, gemiyi tekrar tek parça halinde görebilmek için tamamen buzla kaplı olması gerektiğini ileri sürdü. 

“Eğer buzdağı Titanik'i batırabiliyorsa, neden kurtarmasın" dediği iddia edildi. 
Bu fikrin gerçekleşebilmesi için yarım milyon tondan fazla sıvı nitrojene ihtiyaç duyulacağı hesaplandıktan sonra  fikir hiçbir zaman hayata geçirilemedi.

Bilim insanlarının Titanik enkazını kaldırmak için önerdiği ilginç yöntemler - 3

DEV BALONLAR VE MIKNATISLAR

Bazı mühendisler, dev balonlar veya hava yastıkları kullanarak Titanik'i yavaşça yüzeye çıkarmayı önerdi. Ancak enkazın ağırlığı ve kırılganlığı gibi teknik zorluklar, bu yöntemin uygulanabilirliğini zorlaştırdı. Battıktan iki yıl sonra, İngiltere'nin Denver kentinden yaşayan bir mimar ise mıknatıslarla yüzeye çıkarılabileceğini önerdi ancak maliyetin fazla olması sebebiyle önerisi reddedildi.

Bilim insanlarının Titanik enkazını kaldırmak için önerdiği ilginç yöntemler - 4

PİNG PONG TOPLARI KULLANMAK

Bazı bilim insanları, Titanik'in gövdesini masa tenisi toplarıyla doldurarak enkazı yüzeye çıkarmayı düşündüler. Ancak bu fikir, pratik sorunlar ve çok sayıda top gerektirmesi nedeniyle uygulanabilir olmadığı için hızla reddedildi.

Bilim insanlarının Titanik enkazını kaldırmak için önerdiği ilginç yöntemler - 5

VAZELİN İLE KAPLAMA FİKRİ

Bir başka fikir ise polyester torbaların geminin yüzeyine yerleştirilerek içlerine vazelin pompalanmasıydı. Pompalanan vazelin sert ve kaldırma kuvveti yüksek hale gelerek enkazı tek parça halinde yüzeye çıkaracaktı.

Yapılan hesaplamalar sonucunda enkazı kaldırmak için 180 bin ton vazelin gerektiği öğrenildi ve bu fikirden vazgeçildi.

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