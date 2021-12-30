Bilime göre dünyanın en güzel yerleri

İngiltere merkezli seyahat şirketi Kuoni, dünyanın en ünlü 50'den fazla doğa harikası hakkında bir araştırma gerçekleştirdi. Çalışmada, insan gözünün en çok hangi doğal yer işaretlerine çekildiğini bulmak için benzersiz bir göz izleme yapay zeka teknolojisi kullanıldı. İşte yapay zeka teknolojisine göre dünyanın en güzel 10 yeri..
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