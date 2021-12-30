Bilime göre dünyanın en güzel yerleri

İngiltere merkezli seyahat şirketi Kuoni, dünyanın en ünlü 50'den fazla doğa harikası hakkında bir araştırma gerçekleştirdi. Çalışmada, insan gözünün en çok hangi doğal yer işaretlerine çekildiğini bulmak için benzersiz bir göz izleme yapay zeka teknolojisi kullanıldı. İşte yapay zeka teknolojisine göre dünyanın en güzel 10 yeri..

Haberler - ntv.com.tr 30.12.2021 - 10:56 | Son Güncelleme : 30.12.2021 - 10:57

Bilime göre dünyanın en güzel yerleri - 1

10- EL YUNQUE ULUSAL ORMANI, PORTO RİKO

Bilime göre dünyanın en güzel yerleri - 2

9- MERMER MAĞARALARI, ŞİLİ

Bilime göre dünyanın en güzel yerleri - 3

8- PUERTO PRİNCESA YERALTI NEHRİ, FİLİPİNLER

Bilime göre dünyanın en güzel yerleri - 4

7- SNOWDON, GALLER

Bilime göre dünyanın en güzel yerleri - 5

6- NİAGARA ŞELALESİ, KANADA

Bilime göre dünyanın en güzel yerleri - 6

5- TEKAPO GÖLÜ, YENİ ZELANDA

Bilime göre dünyanın en güzel yerleri - 7

4- YOSEMİTE ULUSAL PARKI, ABD

Bilime göre dünyanın en güzel yerleri - 8

3- JURASSİC SAHİLİ, İNGİLTERE

Bilime göre dünyanın en güzel yerleri - 9

2- MEERU ADASI, MALDİVLER

Bilime göre dünyanın en güzel yerleri - 10

1- PEYTO GÖLÜ, KANADA

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