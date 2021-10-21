Bilinen en eski su hayvanının kalıntısı kehribar içinde bulundu: 100 milyon yaşında

Araştırmacılar, Cretapsara'nın ne bir deniz yengeci ne de tamamen karada yaşayan bir canlı olduğunu düşünüyor. Orman tabanında tatlı suda ya da belki acı suda yaşamış olabileceğine inanıyorlar. Ayrıca, bebeklerini okyanusa bırakan ve daha sonra tekrar karaya çıkan kırmızı yengeçler gibi karaya göç ediyor olmasının da mümkün olduğunu söylediler.