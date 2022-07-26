Bilinen en eski yırtıcı hayvan fosili bulundu (560 milyon yaşında)

İngiltere'de bilim insanları, 2007'de bulunan fosilin 15 yıl süren çalışmaların ardından bilinen en eski yırtıcı hayvana ait olduğunu tespit etti. Leicestershire'daki Charnwood Ormanı'nda bulunan 560 milyon yıllık fosile, ünlü evrim biyoloğu David Attenborough onuruna "Auroralumina attenboroughii" adı verildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 26.07.2022 - 11:50

Bilinen en eski yırtıcı hayvan fosili bulundu (560 milyon yaşında) - 1

BBC'de yer alan habere göre, Leicestershire'daki Charnwood Ormanı'nda bulunan 560 milyon yıllık örneğin halihazırda denizanasının da içinde olduğu "knidliler/cnidaria" türünün öncüsü olduğu düşünülüyor.

Bilinen en eski yırtıcı hayvan fosili bulundu (560 milyon yaşında) - 2

ÜNLÜ BİYOLOĞUN ADINI ALDI

David Attenborough'un onuruna "Auroralumina attenboroughii" olarak adlandırılan ve Prekambriyen döneme ait olduğu düşünülen fosil, hayvanlar alemindeki yırtıcılık kanıtlarını yaklaşık 20 milyon yıl geriye götürüyor.

Bilinen en eski yırtıcı hayvan fosili bulundu (560 milyon yaşında) - 3

20 santimetre boyundaki fosilin aynı zamanda gerçek bir iskelete sahip bir organizmanın ilk örneği olabileceği düşünülüyor.

Bilinen en eski yırtıcı hayvan fosili bulundu (560 milyon yaşında) - 4

Araştırmacıların 2007 yılında bulduğu fosilin ait olduğu türün içindeki konumunu ve yaşadığı dönemi anlamak için yapılan çalışmaların üzerinden 15 yıl geçti.

Bilinen en eski yırtıcı hayvan fosili bulundu (560 milyon yaşında) - 5

Oxford Üniversitesinden araştırmacıların yaptığı çalışma "Nature Ecology and Evolution" dergisinde yayımlandı.

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