Bill Gates geri adım attı: Yapay et ile küresel ısınmayı çözemezsiniz

Diğer taraftan, Gates de dahil olmak üzere pek çok yüksek profilli kişi daha fazla bitki temelli beslenmeye geçmenin iklim krizine hafifleteceğini uzun zamandır söylüyor. Ancak, “sağlıklı bir nüfusu ve ekosistemi destekleyen besleyici yoğun diyetleri” savunduğunu söyleyen Global Food Justice Alliance (GFJA) gibi kuruluşlara göre gerçek daha farklı.