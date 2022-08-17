Bill Gates Güney Kore ile anlaştı: Salgınlara karşı birlikte çalışacaklar

Bununla birlikte Gates, Güney Kore Ulusal Meclis'inde yaptığı konuşmada, "Bu, küresel sağlık için bir kriz anı. Aynı zamanda vakfımızın Kore ile ortaklığını güçlendirmesi, yeni amaçlar için harika fikirler ve ihtiyacı olanlara yardım etmek için daha fazla kaynak sağlaması için harika bir zaman" dedi.