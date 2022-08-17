Bill Gates Güney Kore ile anlaştı: Salgınlara karşı birlikte çalışacaklar

Dünyanın en zengin insanlarından bir olan Bill Gates, mevcut ve gelecek salgınlara karşı çalışmak amacıyla yeni anlaşmalar imzalamak için Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile Seul'de bir araya geldi. Microsoft’un kurucusu Güney Kore ile salgın hastalıklar konusunda iş birliği yapma kararı aldıklarını ve aşıların yoksul ülkelere dağıtılması için birlikte çalışacaklarını söyledi.

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 17.08.2022 - 10:26

Bill Gates Güney Kore ile anlaştı: Salgınlara karşı birlikte çalışacaklar - 1

Güney Kore, ’un kurucu ortağı tarafından kurulan Bill &Melinda Gates Vakfı ile küresel sağlık ortaklığını genişletmeyi kabul etti. Anlaşma, milyarder iş insanın Seul'ü küresel sağlıkta daha büyük bir rol oynamaya ve yardımları artırmaya çağırmasının ardından geldi.

Bill Gates Güney Kore ile anlaştı: Salgınlara karşı birlikte çalışacaklar - 2

Güney Kore'nin dışişleri ve sağlık bakanlıklarından yapılan açıklamada, anlaşmanın küresel sağlık konusunda Bill & Melinda Gates Vakfı ile Güney Kore arasındaki özel sektör ve kamu sektörü iş birliğini güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi. 

Bill Gates Güney Kore ile anlaştı: Salgınlara karşı birlikte çalışacaklar - 3

GÜNEY KORE YOKSUL ÜLKELERDEN BİLİM İNSANI YETİŞTİRECEK

Güney Koreli bakanlıklar, ülkenin bu yıl aşı üretimi konusunda düşük gelirli ülkelerden 370 kişinin eğitilmesine de yardımcı olacağını ve bu eğitimin 2026'dan itibaren yılda 2 bin kişiye çıkarılacağını bildirdi.

Bill Gates Güney Kore ile anlaştı: Salgınlara karşı birlikte çalışacaklar - 4

Bununla birlikte Gates, Güney Kore Ulusal Meclis'inde yaptığı konuşmada, "Bu, küresel sağlık için bir kriz anı. Aynı zamanda vakfımızın Kore ile ortaklığını güçlendirmesi, yeni amaçlar  için harika fikirler ve ihtiyacı olanlara yardım etmek için daha fazla kaynak sağlaması için harika bir zaman" dedi. 

Bill Gates Güney Kore ile anlaştı: Salgınlara karşı birlikte çalışacaklar - 5

Diğer taraftan Gates, Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Kim Jin-pyo ve diğer milletvekilleri ile bir araya geldiğinde, yoksul ülkelerdeki sağlık koşullarının iyileştirilmesine ve pandemilerin önlenmesine yardımcı olan gruplar için fonların artırılması çağrısında bulundu ve Güney Kore'nin uluslararası yardımını artırıp artıramayacağını sordu. 

Bill Gates Güney Kore ile anlaştı: Salgınlara karşı birlikte çalışacaklar - 6

Gates daha sonra Güney Kore hükümetinin yüksek kaliteli biyo-sağlık teknolojilerini geliştirmek için Gates'in vakfı ile iş birliğine dayalı bir ilişki istediğini söyleyen Başkan Yoon Suk-yeol ile bir araya geldi.

Bill Gates Güney Kore ile anlaştı: Salgınlara karşı birlikte çalışacaklar - 7

GÜNEY KORELİ BİYO-TEKNOLOJİ ŞİRKETİ İLE TOPLANTI YAPTI

Gates ayrıca, Covid-19 aşısını geliştirmek için Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu’ndan (CEPI) 10 milyon dolar fon alan Güney Koreli  Bioscience şirketinin yöneticileriyle bir toplantı yaptı.  

Bill Gates Güney Kore ile anlaştı: Salgınlara karşı birlikte çalışacaklar - 8

bill &Melinda Gates ve Hindistan hükümeti ortaklığında kurulan Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu (CEPI) ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklara karşı aşı geliştirmek kamu, özel, hayırsever ve sivil toplum kuruluşlarından bağış alarak faaliyet gösteriyor.

Bill Gates Güney Kore ile anlaştı: Salgınlara karşı birlikte çalışacaklar - 9

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