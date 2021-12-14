Bill Gates’ten 2022 tahminleri: Corona virüs, metaverse, Alzheimer...

Haberler - ntv.com.tr 14.12.2021 - 17:24
Bill Gates, Covid-19 pandemisinin en kötü döneminin 2022’de geride kalacağına söyledi. Pandeminin en kötü döneminin geride kalmasının her şeyin normale döneceğini anlamına gelmediğini belirten Gates, “Delta varyantı ve aşılanma ile ilgili zorluklar nedeniyle, şu ana kadar pandeminin sonuna umduğum kadar yakın değiliz” dedi.
Gates, “Bu kadar bulaşıcı bir varyantın ortaya çıkacağını tahmin etmemiştim ve insanları aşı yaptırmaya ve maske kullanmaya devam etmeye ikna etmenin ne kadar zor olacağını hafife almıştım. Ancak pandeminin akut aşamasının 2022’de bir süre sonra sona ereceğini düşünüyorum” diye konuştu.
Kişisel blogunda tahminlerinde, 1960’larda sık sık dile getirilen ve insanların evlerinde tıbbi teşhis yapabileceği bir bilgisayara sahip olacağı konusuna hala inandığını belirten Gates, “Şu anda, yıllık fiziki muayenenizin zamanı geldiğinde, hayati organlarınızı göstermek ve kan aldırmak için doktora gitmeniz gerekiyor” dedi.
Gates yazısında, “Peki ya evinizde doktorunuzun kan basıncınızı ölçmek için uzaktan kontrol edebileceği bir cihazınız olsaydı? Nasıl uyuduğumuzu ve aktif kalp atış hızımızın ne olduğunu görmek için akıllı saatimizden toplanan verilere bakabilseydik?” diyen Gates, “Yakınınızdaki uygun bir yerde ya da eczanenizde sonuçları doğrudan doktorunuza gönderen kanınızı test ettirebilseydiniz ne olurdu? Bunların hepsi gelecekte gerçek olasılıklar ve sağlık hizmetlerini nasıl dönüştürdüklerini merak ediyorum” ifadelerini kullandı.
Bill Gates, “Akıllı saatinizin evde sağlık monitörü olma olasılığı son derece yüksek görünüyor. Ancak dürüst olmak gerekirse, bunun gerçekleşmesini sağlayacak birçok uygulama ve sensör için hala bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Gelecek tahminlerinde sağlıkla ilgili konulara sıklıkla değinen Gates, Alzheimer hastalığı için bir kan testi de dahil olmak üzere birçok tıbbi ilerlemenin gerçekleşmesini tahmin ettiğini belirtti.
Gates, “2022’de izlenmesi gereken bir diğer alan da Alzheimer teşhisidir. Son zamanlarda bu cephede büyük ilerleme kaydedildi” derken, “Alzheimer için uygun fiyatlı ve erişilebilir ilk kan testinin gelecek yıl onaylanması için iyi bir şans var. Bu, şu anda Alzheimer hastası olan insanlar için bir tedavi atılımı arayışındaki ilerlemeyi hızlandıracaktır” ifadelerine yer verdi.
Kişisel blogunda tahminlerinde teknoloji alanına da değinen Bill Gates, metaverse ile ilgili de açıklamada bulundu.
Bu teknolojinin toplantıları yönetme şeklini değiştireceğini söyleyen Gates, “Önümüzdeki 2 veya 3 yıl içinde çoğu sanal toplantının 2D kamera görüntüsü sistemlerinden üç boyutlu ortamdaki dijital fotolarla Metaverse’e geçeceğini tahmin ediyorum” diye konuştu.
Facebook ve Microsoft’un kısa süre önce metaverse vizyonunu açıkladığını belirten Bill Gates, “Buradaki düşünce, fotoğrafınızla, insanlarla gerçek bir odada olma hissini artıran sanal bir alanda tanışmaktır” derken, “Bunu yapmak için, ifadelerinizi, beden dilinizi ve sesinizin kalitesini doğru bir şekilde yakalamak için VR gözlükleri ve hareket yakalama eldivenleri gibi bir şeye ihtiyacınız olacak. Çoğu insan henüz bu araçlara sahip değil ve bu da benimsemeyi biraz yavaşlatacak” şeklinde konuştu.
Corona virüsün en kötü dönemini 2022 yılında geride bırakacağını belirten Bill Gates, pandeminin birçok kalıntısının devam edeceğini ancak tüm insanların yeni normale geçeceğini söyledi.
Blogundaki yazısında Gates, “Sanırım 2022, çoğumuzun pandemi sonrası yeni normale nihayet geçtiği bir yıl olacak. Benim için bu, Covid vakaları azalırken ofise biraz daha gitmek anlamına gelecek” derken, "Blogum ve diğer kanallar aracılığıyla insanlarla etkileşim kurmak için daha fazla zaman harcamayı dört gözle bekliyorum. Video izleme gibi Covid döneminden kalma alışkanlığımı sürdürmek istiyorum çünkü bunlar belirsiz konular hakkında bilgi edinmenin gerçekten harika bir yolu” ifadelerini kullandı.
Gates, pandemi döneminde izlediği videolar ile cam yapımı, kuş gözlemciliği ve Amerikan Samoası tarihi hakkında beklediğimden daha çok şey bildiğini söyledi.