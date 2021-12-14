Bill Gates’ten 2022 tahminleri: Corona virüs, metaverse, Alzheimer...

Gates yazısında, “Peki ya evinizde doktorunuzun kan basıncınızı ölçmek için uzaktan kontrol edebileceği bir cihazınız olsaydı? Nasıl uyuduğumuzu ve aktif kalp atış hızımızın ne olduğunu görmek için akıllı saatimizden toplanan verilere bakabilseydik?” diyen Gates, “Yakınınızdaki uygun bir yerde ya da eczanenizde sonuçları doğrudan doktorunuza gönderen kanınızı test ettirebilseydiniz ne olurdu? Bunların hepsi gelecekte gerçek olasılıklar ve sağlık hizmetlerini nasıl dönüştürdüklerini merak ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bill Gates, “Akıllı saatinizin evde sağlık monitörü olma olasılığı son derece yüksek görünüyor. Ancak dürüst olmak gerekirse, bunun gerçekleşmesini sağlayacak birçok uygulama ve sensör için hala bekliyoruz” şeklinde konuştu.