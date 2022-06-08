Bill Gates’ten Covid-19 açıklaması: Şanslıyız

Bill Gates, virüsün daha da yıkıcı olmadığı için insanlığın şanslı olduğuna söylerken, "Çok daha ölümcül olabilirdi" diye konuştu.

Verdiği demeçte Gates, “Söylemeliyim ki, bu pandemide dünya çapında 20 milyon, ABD'de bir milyon can kaybı var ve çok daha ölümcül olabilirdi” derken, “Vaka başına ölüm oranının yüzde 0,2 olduğu için şanslıyız” ifadelerini kullandı.